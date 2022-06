Eberbach. (by) Stück für Stück ist der Abbau des Anfang Februar aufgestellten Gerüsts an der Michaelskirche die letzten Tage vorangeschritten. Nach dem Kreuz, der Turmspitze und der Uhr ist noch etwas mehr vom Kirchturm zu sehen. Bis zu den Stahlträgern wurde das Gerüst am Mittwoch abgebaut. Mit Hilfe zweier großer Kräne, die am Donnerstag zum Einsatz kamen, wurden die sechs Stahlträger entfernt. Interessiert verfolgt von einigen Passanten, die sich dazu ihr Eis auf den Parkbänken schmecken ließen. Wegen des schweren Geräts wurde der Fahrzeugverkehr über den Neuen Markt umgeleitet.

"Als nächstes wird der Umlauf am Turm saniert", informierte Dekan Ekkehard Leytz. Mit den Arbeiten sei man voll im Zeitplan. "Der Aufbau war früher als geplant fertig, die Dachdecker waren im Zeitplan", ist Leytz optimistisch, dass die Renovierung wie geplant abgeschlossen werden kann. Dann wird die Kirche zum Bezirkskirchentag am 17. Juli voll zugänglich sein.

Die Arbeiten seien von den Gemeindemitgliedern wohlwollend begleitet worden. "Das Dach sieht super aus", habe er mehrfach zu hören bekommen. Nur die großen kupferfarbenen Flächen hätten bei manchen für Verwunderung gesorgt. "Das sind die Dachluken", klärt der Dekan auf.