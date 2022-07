Von Moritz Bayer

Eberbach. Wer würde nicht gerne mal den eigenen Schulleiter alles fragen können, was einem so durch den Kopf geht? So verwunderte es nicht, dass die Schülerinnen und Schüler, die anfangs noch etwas zurückhaltend waren, bei der Auswahl der Fragen an ihren Rektor Udo Geilsdörfer um Vorschläge nicht verlegen waren. Zu den Projekttagen am Ende des Schuljahrs