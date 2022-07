Eberbach. (jbd) Für Freitagnachmittag kündigte die Pressestelle der Deutschen Bahn die Wiederinbetriebnahme des Aufzugs am Bahnsteig von Gleis 1 an – und meldete nach erfolgter Prüfung der technischen Voraussetzungen und letzter Sicherheitstests schließlich auch Vollzug. Bahnreisende konnten den neuen Lift am späten Nachmittag wieder nutzen. Am Donnerstag entfernten Mitarbeiter der zuletzt dort tätigen Firma die Sperrholzverschalungen.

Seit April war die vor allem für mobilitätseingeschränkte Menschen wichtige Verbindung zum Fußgängersteg über die Gleise gesperrt. Die Wiederöffnung war für Ende Juli terminiert. Damit sind nun zwei der drei ehedem störanfälligen Aufzüge am Steg von der Bahn fristgerecht erneuert worden. Insgesamt sieben Monate lang mussten nicht nur Bahnkunden durch die Sperrung aber empfindliche Nachteile hinnehmen. Foto: Biener-Drews