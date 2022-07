Eberbach. (rnz) Wegen Umschlussarbeiten an der Hauptförderleitung nach Eberbach muss die Städtische Dienste Eberbach die Notbrunnen in der Au zuschalten. Wegen einer Einbindung eines neuen Schachtbauwerks im Zuge des Projekts Wasser 2025 am Kanalweg zwischen Eberbach und der Gaimühle, wird die Hauptförderleitung am Dienstag und Mittwoch, 12. und 13. Juli, außer Betrieb genommen.

Um die fehlende Wassermenge zu kompensieren und damit die Trinkwasserversorgung zu sichern, werden im Vorfeld die Aubrunnen zugeschaltet. Dies hat zur Folge, dass die Wasserhärte vor allem in Neckarwimmersbach angehoben wird. Durch die Zuschaltung der Notbrunnen muss außerdem eine Chlorung in Betrieb genommen werden.

Im Zuge dieser Arbeiten kommt es zu Einschränkungen der Nutzbarkeit des Kanalwegs zwischen Eberbach und Gaimühle.