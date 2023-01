Eberbach. (by) "Ich sehe sehr viele alte Gesichter", begrüßte Fritz Kaufmann die Teilnehmer des inzwischen 17. Eberbacher Silvesterlaufs und sorgte damit gleich für Heiterkeit unter den "bekannten" Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Allen gemeinsam war die Freude, dass der traditionelle sportliche Jahresabschluss nach zwei Absagen endlich wieder stattfinden konnte.

Ziel war einmal mehr das gemeinsame Erlebnis ohne Druck von Leistung oder Laufzeiten, dafür mit viel Spaß an der Bewegung. Eine Stunde ging es wieder am Kanalweg entlang. Eine halbe Stunde lang wurde weg vom Startpunkt, dem Turnerheim am Jahnplatz, gelaufen. Die zweite halbe Stunde ging es dann wieder zurück, so dass alle möglichst zeitgleich zurückkamen – egal ob mit flottem oder gemäßigtem Tempo unterwegs.

Die Bedingungen an diesem frühen Silvesternachmittag waren mit 19 Grad und Sonnenschein ideal. "Wir hatten schon alles, Minusgrade, Schnee, Regen – aber so ein Wetter noch nie", sagte Organisator Fritz Kaufmann. Bei manch Frühlingslauf in der Vergangenheit wäre man sicher froh über solch äußere Bedingungen gewesen.

Der diesjährige Silvesterlauf, gemeinsam veranstaltet von der Radsportabteilung des VfR Waldkatzenbach und des Eberbacher Turnvereins, gipfelte in einer Überraschung. Tim Wäsch, Teilnehmer der ersten Stunde, hatte gemeinsam mit der Firma Fensterbau Schwing 70 T-Shirts gespendet. Im Ziel angekommen durfte sich jeder eines zur Erinnerung mitnehmen. Die Idee dazu sei ihm gekommen, als er im Sommer am Kanalweg gelaufen sei, erklärte Wäsch.

Die Idee zum gemeinsamen Silvesterlauf hatte vor fast 20 Jahren Fritz Kaufmann, der damals mit seinen Kindern immer beim Heddesheimer Silvesterlauf mitgemacht hatte. "Als die Kinder älter wurden, hat das langsam den Preisrahmen gesprengt", erinnert er sich. Er nahm Kontakt zu Wolfgang Grimme, einem der drei Vorsitzenden des Eberbacher Turnvereins auf. Der war begeistert von der Idee und sagte spontan Ja. Das Angebot des etwas anderen Jahresausklangs wurde angenommen, es gab sogar Jahre mit bis zu 60 Teilnehmern, erinnern sich Wäsch und Kaufmann.

Auch diesmal klang die Veranstaltung mit einem Gläschen Sekt aus, das Peter Ihrig vom VfR Waldkatzenbach im Turnerheim für die "Finisher" vorbereitet hatte.