Von Heiko Schattauer

Mosbach. Er ist ein Freund klarer Worte, das wurde dieser Tage schon bei seinem Kurzauftritt beim Mosbacher Neujahrsempfang deutlich. "Wenn man samstags durch die Altstadt läuft und einen DHBW-Studenten trifft, dann hat man schon Glück gehabt", führte Max Hardtke als Talkrundengast dort vor vollem Haus aus. Da schmunzelte so mancher in der großen Runde, dabei ist der Hintergrund der – vielleicht ein klein wenig überzeichneten – Aussage überhaupt nicht lustig.

Immer wieder setzt am Freitagmittag nach Vorlesungsschluss an der Dualen Hochschule nämlich ein überaus reger Rückreiseverkehr ein, zieht es die Studenten aus Mosbach und gen Heimat oder anderswo hin. "Es gibt halt nichts, was meine Kommilitoninnen und Kommilitonen wirklich übers Wochenende hier hält, kein attraktives Freizeitangebot, kein Treffpunkt", ergründet Max Hardtke.

Die RNZ hat sich im Nachgang des Neujahrsempfangs mit dem Vorsitzenden des AStA (Allgemeiner Studentenausschuss) der DHBW getroffen, um die Problematik näher zu beleuchten. Der Student der Angewandten Informatik macht den Auftakt der kleinen RNZ-Reihe "Mosbach im Hier – und Jetzt?" – und bleibt seiner Linie der klaren Worte treu.

An der DHBW ist Parkraum knapp – und wird dementsprechend „intensiv“ genutzt. Foto: Heiko Schattauer

"Es tut mir leid: Für die allermeisten Studenten hier ist Mosbach wirklich das viel zitierte ,Nixlosbach’", sagt der 21-Jährige. Dementsprechend seien auch viele "sehr gefrustet" und wünschten sich Unterstützung bzw. Initiative vonseiten der Stadt für ein besseres Freizeitangebot. Dabei sieht Hardtke in Mosbach "eine Stadt mit viel Potenzial", allerdings auch mit "viel Luft nach oben".

Die könnte man seiner Meinung nach etwa im ehemaligen Landesgartenschaupark mit attraktiven Angeboten füllen. "Der See wäre im Sommer ja eigentlich ein sehr schöner Aufenthaltsort, aber so wie es da im Moment aussieht, will man sich da ja eher nicht hinsetzen", nennt der Studentenvertreter ein ganz konkretes Beispiel.

Konkret angedacht wurde bereits vor etlichen Jahren auch eine DHBW-Hütte als Treff- und Austauschpunkt für die Studenten in der Stadt. Dafür hatte man schon zu Zeiten, als die Duale Hochschule noch Berufsakademie hieß, Spenden eingetrieben. Über den Status des Vorhabens ist die Hütte aber nie hinausgekommen. "Das Geld ist noch da", weiß Max Hardtke, ein Stück weit könnte sich die Studentenvertretung also sogar finanziell beim Projekt miteinbringen.

Eine mögliche Option sieht der 21-Jährige in der wiederkehrenden Anmietung (also feste Tage) einer bestehenden Waldhütte oder einer ähnlichen Location, die ohne Konfliktpotenzial (Ruhestörung oder Ähnliches) zum Feiern geeignet ist. Vor diesem Hintergrund habe er selbst auch einige Gespräche im Anschluss an den Neujahrsempfang geführt, berichtet Hardtke.

Der "Club 7", den der ehemalige Geschäftsführer der Alten Mälzerei, R. Max Courdouan, für eine regelmäßige Nutzung durch die Studenten im ehemaligen Hopfenkeller umgebaut hatte, spielt aktuell in den Überlegungen offenbar keine Rolle. "Der Raum wurde uns von Herrn Courdouan zwar angeboten, allerdings gab es dort wohl noch Probleme mit der Konzession, weswegen eine Nutzung auch noch nicht möglich war", so Max Hardtke.

Neben dem Freizeitangebot sieht er noch weitere "Baustellen", die man angehen müsse, um für eine höhere Attraktivität des Studienstandorts Mosbach zu sorgen. Mobilität etwa sei ein wichtiges Thema, ein weiterer Ausbau des Radwegenetzes sinnvoll. Auch die Parkplatzsituation sei dauerhaft schwierig, der Blick auf die DHBW-eigenen Flächen unmittelbar vor dem Campus unterstreicht die Einschätzung des Studentenvertreters.

Geparkt wird da in zweiter, dritter, manchmal sogar vierter Reihe. Mit einem besseren ÖPNV bzw. Radwegenetz würde der eine oder die andere dual Studierende vielleicht auch das eigene Auto stehenlassen, so Hardtke. Als belastend beschreibt der Vorsitzende des AStA auch das Mietpreisniveau. "Was da manchmal verlangt wird, ist schon sehr ambitioniert."

Zurück zum Kernthema, den Freizeitangeboten: Hier versuche man zwar, sich von studentischer Seite selbst einzubringen, die Möglichkeiten sieht Hardtke aber eher begrenzt. Das Kino unterm Sternenhimmel wolle man weiter etablieren, Ersti-Party und Bachelorball stünden ebenso fest im Terminkalender.

Bei letztgenannten Veranstaltungen sei den Organisatoren bei der DHBW aber zuletzt die Mietpreisanpassung übel aufgestoßen. Hier spricht der Mann der klaren Worte nicht von ambitioniert. "Ich finde das ehrlich gesagt eher unverschämt, wenn man für einen Bachelorball einen fünfstelligen Betrag anlegen muss."

Die Zweitwohnsitzsteuer sei einst mit der Vorgabe, die Einnahmen auch den Studenten zugutekommen zu lassen, eingeführt worden. Von diesen Mitteln könnte man studentische Veranstaltungen ruhig ein wenig subventionieren, findet der angehende Informatik-Bachelor. "Oder einmal im Jahr von der Stadt aus eine Veranstaltung für die Studenten, die ja auch sehr viel Geld hier lassen, anbieten".

So oder so, es gäbe einiges zu besprechen zwischen der Stadt und der Studentenschaft in der Stadt. Max Hardtke will dranbleiben am drängenden Thema, sieht durchaus auch Bereitschaft auf der anderen Seite. "Die Kommunikation mit der Verwaltung funktioniert gut", lobt der 21-Jährige. Zumal sich Oberbürgermeister Julian Stipp auch schon vor der Wahl an der Dualen Hochschule und bei der Studi-Vertretung ein eigenes Bild gemacht habe.

Hier fordert er aber auch ein gewisses Tempo ein: "Wenn wir nicht versuchen, den Studenten mehr zu bieten, die Stadt attraktiver, das Freizeitangebot besser zu machen, dann wird die Zahl der Studenten weiter sinken", prophezeit Max Hardtke – und verweist auf einen Rückgang von zuletzt schon rund zehn Prozent. Eine solche Entwicklung kann keiner wirklich wollen. Nach klaren Worten wären demnach klare Konzepte eine hilfreiche Option.