Von außen sieht man der evangelischen Kirche Daudenzell nicht an, welche Schätze sich in ihrem Inneren verbergen, die es zu erhalten gilt. Foto: Heidi Zimmermann

Von Noemi Girgla

Dennoch zeigen sich Götz, Homoki, Zimmermann und Jüngert optimistisch, dass man im Frühjahr mit dem zweiten Bauabschnitt beginnen kann. Momentan läuft die Anfrage aller Gewerke, man will mit den Firmen arbeiten, die schon bei der Sanierung des Kirchenschiffs dabei waren. "Los geht es dann im Innenbereich des Turms. Hinterlassenschaften der Tauben müssen weg, und an der Aufstiegssicherung sowie der Beleuchtung müssen Arbeiten vorgenommen werden", beschreibt Götz das anstehende Prozedere. Danach wolle man sich von oben nach unten arbeiten. Hahn, Kreuz und Kugel, die die Kirchturmspitze zieren, müssen heruntergeholt und restauriert werden, das Dach bedarf einer dringenden Reparatur und auch ein Blitzschutz muss montiert werden.

"Das Teuerste sind die immensen Kosten fürs Gerüst ", weiß Hans Götz. Er hofft, dass sich dessen Standzeit verkürzen lässt, die Arbeiten zwischen März und November abgeschlossen werden können. "Bevor das Gerüst aber aufgebaut wird, brauchen wir dringend noch helfende Hände", richtet er einen Appell an mögliche Freiwillige. Um Kosten zu sparen, will der Freundeskreis (natürlich unter fachkundiger Anleitung des betreuenden Architekten) in Eigenleistung den Außenputz am Turm entfernen. Dieser macht es dem Sandstein, aus dem das Gebäude besteht, nämlich schier unmöglich "zu atmen", was zu Wasserschäden im Inneren führt. "Noch sind die Malereien in Ordnung. Wir versuchen nun, alles außenrum instandzuhalten und zu richten, damit sie nicht in Mitleidenschaft gezogen werden", erklärt Hans Götz.

Um das zu finanzieren, hat der Freundeskreis auch für die Jahre 2023 und 2024 wieder Events geplant, um Spendengelder zu generieren. "Wir hatten dieses Jahr schon einige Veranstaltungen", berichtet Monika Jüngert, Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Ein Reformationsfest habe es gegeben, und gerade vor wenigen Tagen sei der Chor Royal in der zu sanierenden Kirche aufgetreten – um nur zwei Beispiele zu nennen.

Was genau für die kommenden Jahre geplant ist, hat der Freundeskreis evangelische Kirche Daudenzell noch nicht bekannt gegeben. Bestimmt spielt aber auch das "Zeller Reformationsbier" wieder eine Rolle. "Wir sind dem Landhandel Barth sehr dankbar, dass sie die komplette Logistik für uns übernommen haben", betonen alle Mitglieder des Freundeskreises bei der Scheckübergabe.

Wie viele Kästen Eckhard Blum noch aus Bamberg holen wird, muss die Zeit zeigen. Aber 7140 Liter sprechen wohl nicht nur für gute Logistik und den Einfallsreichtum des Freundeskreises, sondern auch für die Qualität des "Hellen Festbieres". Und vielleicht kann man damit in einem Jahr auch schon auf den fertig sanierten Kirchturm anstoßen – das wäre zumindest der Wunsch der "Zeller".