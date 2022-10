Von Heiko Schattauer

Schwarzach. Am Sonntag ist Bürgermeisterwahl in Schwarzach. Neben Amtsinhaber Mathias Haas (52) tritt nur noch Dauerkandidat Samuel Speitelsbach (35) an, der sich gerade erst bei der Bürgermeisterwahl in Obrigheim auf der Kandidatenliste fand und inzwischen auf rund 100 Bewerbungen um ein Bürgermeisteramt kommt.

Die RNZ hat vor der Bürgermeisterwahl das Gespräch mit Amtsinhaber Mathias Haas, der zuletzt im Rahmen mehrerer Veranstaltungen in der Gemeinde über seine Motivation und Ziele für eine mögliche weitere Amtszeit informiert hat, gesucht – und gefunden.

Herr Haas, gehen wir es mal unsachlich an: Mit welchem Gefühl gehen Sie in die Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag?

Mit einem guten, denn ich habe meinen Wahlkampf und die Wahlwerbung auf den Punkt genau und wie geplant durchgezogen. Dadurch kann ich zufrieden und positiv gestimmt dem Wochenende entgegensehen und bin mit mir selbst im Einklang.

Wieso sollten die Schwarzacher am Sonntag den Gang an die Wahlurnen antreten?

Weil sie ihren Bürgermeister wählen dürfen. Das Wahlrecht ist ein Privileg und Merkmal einer freien und repräsentativen Demokratie. Ein kostbares Gut, das man dankbar annehmen und als Bürgerpflicht auch aktiv ausüben sollte.

Anders gefragt: Muss man bei der Konstellation in Schwarzach – neben Ihnen als Amtsinhaber findet sich auf der Kandidatenliste nur Dauerkandidat Samuel Speitelsbach – nicht schon vorab mit einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung rechnen?

Die Trends der Beteiligung bei Wahlen sind tendenziell rückläufig. Das kann, muss aber nicht zwingend nur eine Frage der Konstellation sein. Die Höhe der Wahlbeteiligung kann auch ein Indiz für Zufriedenheit sein. Ich jedenfalls werbe um jede positive Stimme meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger und für eine hohe Wahlbeteiligung. Vielleicht hebt sich Schwarzach ja auch hier positiv ab.

Sie haben in den ersten acht Jahren im Amt einiges in Bewegung gebracht beziehungsweise erreicht. Wie und was würden Sie denn die nächsten acht Jahren ...