Obrigheim. (stk) Drei Kandidaten stehen zur Wahl: Am 9. Oktober wird der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin für die Gemeinde Obrigheim gewählt. Am Montagabend lief die Bewerbungsfrist ab. Am Abend tagte der Gemeindewahlausschuss, der alle drei Bewerber zur Wahl zuließ.

Amtsinhaber Achim Walter möchte gerne auch weiterhin Bürgermeister in Obrigheim bleiben. "Wir haben in den zurückliegenden knapp acht Jahren viel erreicht, ich habe aber auch noch viel vor", erklärte Walter in einer Mitteilung zu seiner Kandidatur.

Ebenfalls auf der Bewerberliste steht die Binauerin Margaritha Hauck. "Ich bin parteilos, da für mich Soziales, Ökologie, Gesundheit und Wirtschaft keine Gegensätze sind und unbedingt zusammenfließen müssen", betonte Hauck gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung.

Der dritte im Bunde ist Samuel Speitelsbach. Sein Name dürfte vielen ein Begriff sein, schließlich hat er mittlerweile schon mehr als 90 Mal ein Bürgermeisteramt angestrebt. Auch in Haßmersheim im vergangenen Jahr stand der Ravensteiner auf der Bewerberliste.