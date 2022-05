Hölz tritt im Bürgermeisterwahlkampf als unabhängiger Kandidat an. Da er aber langjähriger Stadtverordneter von Profil Hirschhorn war und er weiter an Aktivitäten dieser Vereinigung etwa bei ...

Neu ist Martin Hölz allerdings auf Instagram unterwegs (unter martinhoelz_hirschhorn ). Neun Beiträge stehen dort anzuschauen (für das Nachlesen von Hölz’ Positionen empfiehlt sich eher die Webseite). Hölz’ Followerzahl ist mit 88 am Freitag noch übersichtlich, aber man erkennt an den Beiträgen, dass auch im Hirschhorner Bürgermeisterwahlkampf der Einsatz weiterer Kommunikationswege neben die herkömmlichen Vorgehensweise getreten ist.

Hirschhorn. (fhs) Der Bürgermeisterwahlkampf in Hirschhorn präsentiert sich derzeit aufgegliedert in zwei Phasen – der lange Vorlauf mit dem Messpunkt "Bekanntgabe der zugelassenen Bewerber" und die anstehende heiße Phase nach dem gemeinsamen Auftritt aller drei Kandidaten im Bürgersaal am 1. Juni und den Pfingstferien. In der ersten Phase ist auch Bewerber Martin Hölz bereits in allen Hirschhorner Ortsteilen aufgetreten. Er hat Termine bei Vereinen und Institutionen absolviert und nutzt neben den herkömmlichen Wahlkampfmitteln wie Plakaten und Faltblättern Social Media.

Wer Martin Hölz allerdings auf Facebook sucht, stößt nicht auf eine Bürgermeisterwahlkampfseite, sondern auf ein privates Profil. Seine politischen Aussagen verbreitet Hölz bereits nach seiner Kandidaturbekanntgabe eher im direkten Gespräch bei Begegnungen vor Ort, auf Terminen sowie umfassend auf seiner Internetseite www.martin-hoelz.de.

Für alle Bewerber war die Bürgerversammlung zur Ideensuche für die Stadtzukunft ein Muss, ebenso der Termin des Ausschusses für Stadtentwicklung in Langenthal. Hölz formuliert es auf Instagram als Forderung, dass diese Ideen aufgegriffen, umgesetzt und – ganz wichtig – für jeden ersichtlich und im weiteren Fortschritt nachvollziehbar bekannt gemacht werden.

Die Tour eines Bewerbers durch die Vereine hat auch Hölz schon aufgenommen, zumal auch er in verschiedenen Vereinen ohnehin Mitglied ist, wie etwa beim Städtepartnerschaftsverein mit Château-Landon oder der DLRG. Die Karnevalisten von der Rittergesellschaft und dem HCV Lachsbachperlen hat Hölz ebenso besucht, wie etwa die Fußballer. Er sagt, ihm liege es nicht, jedes Mal dazu ein Bulletin zu veröffentlichen.

Hölz tritt im Bürgermeisterwahlkampf als unabhängiger Kandidat an. Da er aber langjähriger Stadtverordneter von Profil Hirschhorn war und er weiter an Aktivitäten dieser Vereinigung etwa bei kleineren Gemeinwohlaufgaben mitmachte, hat er auf seinem Instagram-Account auch ein Bild davon verwendet.

Fürs Reinigen des verdreckten Stadtwerbeschilds an der B 37/45 in Höhe der Kläranlage hatte die Feuerwehr fünf Profil-Aktivisten noch Mann, Fahrzeug, Leiter, Schlauch mit Strahlrohr und Wasserfüllung bereitgestellt. Textlich fügte Hölz lediglich den Dank an die Unterstützer der Aktion hinzu.

Bei seinen Ortsteilbesuchen äußerte sich Hölz in Langenthal zustimmend zu der besonderen Bedeutung des Fahrradwegs im Rahmen der Flurneuordnung. Fürs "Hohe Feld" müsse der Prozess "entwickelt" werden um einen für alle akzeptablen Fortschritt zu erreichen. Eine kommunale Stiftung sieht Hölz als möglichen Weg, die Alte Schule als Treffpunkt und als Identifikationsgebäude zu erhalten.

In Igelsbach diskutierte Hölz die Unterstützung bei der Sängerhalle, eine bessere Zusammenarbeit mit der Stadt, gerade weil etwa der Bauhof eine weite Anfahrtsstrecke hat. Hölz steht auch hinter Überlegungen in Igelsbach, wie die recht große Anzahl an Kindern von dort gemeinsam in den Kindergarten nach Langenthal kommen können, ohne dass alle Familien einzeln fahren müssen.

In Hirschhorn stand bei Hölz Auftritt die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen im Fokus, Möglichkeiten des Ausbaus im Tourismus und der örtlichen Wirtschaft sowie die Frage von "Mehr Miteinander" in der Bürgerschaft und beim Blick auf die verschiedenen Altersgruppen Angebote speziell für die Jugend.

Als neues Format eines Bewerbers hat Hölz Onlinekonferenzen über die Kommunikationsplattform Zoom angeboten. Sie ist immer montags abends ab 20.30 Uhr (das nächste Mal am 30. Mai). Der Zugangslink dazu findet sich auf der Homepage www.martin-hoelz.de.