Von Stephanie Kern

Schwarzach. Müsste man die Verkündung des Ergebnisses der Bürgermeisterwahl in Schwarzach in einem Geräusch zusammenfassen, wäre es ganz sicher langer, rhythmischer und ohrenbetäubender Applaus – genau den gab es nämlich am Sonntagabend für Mathias Haas, der sich bei der Wahl durchsetzte. Von 2462 Wahlberechtigten hatten 859 ihre Stimme abgegeben (rund 35 %), davon entfielen 731 (88,82 %) auf Mathias Haas, 41 auf Samuel Speitelsbach und 51 auf Sonstige. 36 Stimmen waren endgültig.

"Schwarzach setzt Maßstäbe", sagte Landrat Dr. Achim Brötel, der dem alten neuen Bürgermeister nicht nur die Glückwünsche von Landkreis und Kreistag überbrachte, sondern auch ganz persönlich gratulierte. Haas habe "die Gemeinde kontinuierlich weiterentwickelt". Brötel: "Es ist keine One-Man-Show, aber ohne einen Steuermann geht es nicht. Danke für Ihr Engagement."

Thomas Ludwig gratulierte auch namens seiner zahlreich erschienenen Bürgermeisterkollegen: "Heute ist ein Feiertag für Schwarzach!" Mathias Haas selbst freute sich über das deutliche Votum. "Mit solch einem Ergebnis im Rücken lassen sich die Herausforderungen in den kommenden acht Jahren meistern."

Neben vielen persönlichen Glückwünschen gab es ein besonderes Ständchen der SF-Band, in der Haas auch selbst aktiv ist. Zur Melodie von "Die Gitarre und das Meer" haben die Musiker eine eigene Hymne für den Bürgermeister gedichtet: "Bürgermeister – ja das ist sein Traumberuf, und das macht er gut."