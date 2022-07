Buchen. (rüb) Nach zwei Jahren "ohne" wird es beim diesjährigen Schützenmarkt vom 3. bis 11. September wieder ein großes Festzelt geben. Dies bestätigte Oberschützenmeister Achim Schubert der RNZ am Donnerstag auf Anfrage. Damit wagen auch die Verantwortlichen des – so die Selbstbeschreibung – "traditionellen Volksfestes für die gesamte Region" einen Schritt in Richtung Normalität. Auch der traditionelle Eröffnungsumzug findet wieder statt: Los geht er am Samstag, 3. September, um 16 Uhr.

"Nach längeren Verhandlungen meinerseits mit verschiedenen Betreibern und der Distelhäuser Brauerei sowie in reiflicher Überlegung und Absprache gemeinsam mit Bürgermeister Burger steht nun fest: Es wird ein Festzelt mit großem Biergarten zum 193. Buchener Schützenmarkt auf dem Festplatz stehen", sagte Achim Schubert. "Die Vorfreude ist groß", unterstrich er. Kein Wunder: Zwei Jahre lang gab es wegen der Pandemie nur eine abgespeckte Version des traditionsreichen Marktes.

Dass die Schützengesellschaft 1822 nun ihren 200. Geburtstag im Rahmen eines "regulären" Schützenmarktes feiern darf, ist für ihn und seine Mitstreiter umso schöner. Aber auch die Buchener und die Gäste aus der Region werden sich über diese Nachricht zweifellos freuen.

Das trifft auch auf Bürgermeister Roland Burger zu, der sich gegenüber der RNZ wie folgt geäußert hat: "Anders als erwartet steht auch der Sommer 2022 unter dem Schatten von Corona. Vor diesem Hintergrund freue ich mich, dass die Schützengesellschaft in ihrem 200. Jubiläumsjahr ein spezielles Festzelt konzipiert hat, das dank sehr großzügiger Terrassenbewirtschaftung den Gästen coronakonform viel frische Luft bietet und dennoch ein echtes ,Schützenmarktgefühl‘ ermöglicht. Denn der Schützenmarkt ist und bleibt ein Volksfest der Begegnung, auf das sich viele Menschen freuen!"

Festwirt ist das Gasthaus "Löwen" in Buchen mit den beiden jungen Gastronomen Boris und Lukas Gauer: "Das freut mich sehr, denn da wissen wir, dass Qualität und Angebot auch stimmen werden", betonte der Oberschützenmeister. Dafür wird das geplante "kleine" Weinzelt am Wimpinplatz vor dem Rathaus, das von den Gauers hätte bewirtet werden sollen, entfallen.

Das genaue Programm für das Festzelt wird derzeit erarbeitet. Dafür stehen – Stand jetzt – folgende Termine der Schützengesellschaft bereits fest, natürlich unter Corona-Vorbehalt:

Samstag, 3. September