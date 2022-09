Buchen. (rüb/tra) Der Schützenmarkt ist zu Ende: Am Sonntagabend wurden für dieses Jahr die letzten Runden mit dem Autoscooter gedreht, im Festzelt wurden die letzten Biere bestellt, und es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Der Markt war an allen Tagen auffallend gut besucht: Viele kamen nach Buchen, um über den Schützenmarkt zu bummeln, sich mit Freunden im Zelt zu treffen, zu shoppen und ein paar Runden in den Fahrgeschäften zu drehen. Wir haben nachgefragt:

Die Familien-Achterbahn war ein Spaß für die Kleinen. Foto: Rüdiger Busch / Tanja Radan

> Oberschützenmeister Achim Schubert: Der Schützenmarkt ist sehr gut verlaufen und hat unserem Jubiläum "200 Jahre Schützengesellschaft Buchen" die Krone aufgesetzt. Die Schausteller sind alle zufrieden, und das Zelt lief ebenfalls sehr gut. Für die Zukunft ist aber eines klar: Wir brauchen ein großes Zelt! Deshalb ist unser Ziel, dass wir im nächsten Jahr wieder zwei Zelte haben: ein großes und ein kleines. Wenn der Umbau des Busbahnhofs abgeschlossen ist, wird sich das Festgelände wieder um diesen Bereich vergrößern, so dass ausreichend Platz für ein zweites Zelt und weitere Stände sein wird. Dafür werden wir so wie früher die Haagstraße sperren lassen. Was wir jedoch kappen werden, ist der Museumshof: Dort hat einfach die Anbindung an das Festareal gefehlt. Das Konzept der neuen Festwirte wurde gut angenommen: Das Festzelt war immer gut besucht. Wer im Zelt das festtypische Speiseangebot vermisst hat, für den gab es auf dem Festplatz eine riesige Auswahl.

Tradition: Am Sonntagnachmittag erfolgte das Ausrücken der Schützen. Foto: Rüdiger Busch / Tanja Radan

> Lukas und Boris Oliver Gauer vom "Löwen-Zelt": Wir hatten tolle Tage auf dem Schützenmarkt. Das Zelt war sowohl mittags als auch abends gut besucht. Die Resonanz der Gäste war toll, auch die Kellner sagen, dass im Zelt immer gute Stimmung war. Selbst bei Regen sind die Gäste nicht gegangen, sondern unter den Schirmen des Biergartens sitzen geblieben. Besonders freuen wir uns auch über unser starkes Team. Vor dem Schützenmarkt kannten wir 90 Prozent der Mitarbeiter gar nicht, und schon nach kürzester Zeit wirkte es so, als ob alle schon immer zusammengearbeitet hätten. Zudem ist bis auf eine Ausnahme alles friedlich geblieben. Nach neun Tagen Fest tun die Knochen schon weh – aber so muss es schließlich ...