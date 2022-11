Buchen. (rüb) Zwei bewegende Plädoyers für den Frieden auf der Welt hielten Bürgermeister Roland Burger und Chiara Frank, Schülerin des Burghardt-Gymnasiums, am Sonntag in der Feierstunde zum Volkstrauertag auf dem Wimpinaplatz. Während sich die angehende Abiturientin wünschte, dass alle Menschen den Krieg – wie sie selbst – nur vom Hörensagen kennen würden, gelang es dem Stadtoberhaupt, das Gedenken an die Opfer der Weltkriege mit dem Blick auf die Gräuel und das Unrecht der Gegenwart zu verknüpfen.

Die Stadtkapelle unter Leitung von Dirigentin Lisa Helme und der MGV "Liederkranz" unter Stabführung von Michael Wüst leiteten die Feierstunde im Beisein zahlreicher Teilnehmer musikalisch ein. Wie es sich anfühlt, ein Gedicht über den Krieg zu schreiben, wenn man selbst nur den Frieden kennt, verdeutlichte Chiara Frank in ihrem sehr persönlichen Beitrag, der den Blick eines jungen Menschen auf die Welt auf ergreifende Weise widerspiegelte.

Bürgermeister Burger und Stadtkommandant Hollerbach legten am Ehrenmal Kränze ab. Foto: Rüdiger Busch

"Ich kennen keinen Krieg", sagte die junge Frau, um dann selbst einzuschränken, dass die ihr die Schrecken des Krieges sehr wohl bekannt seien: aus Geschichtsbüchern, in denen von Millionen Opfern die Rede ist, aus Erinnerungen ihres Großvaters und aus den Nachrichten. "Ich kann seinen Schrecken nur benennen – andere müssen ihn durchleben", unterstrich Chiara Frank und wünschte sich, dass es allen Menschen so gehen würde wie ihr.

Dass der staatliche Gedenktag für die Kriegsopfer noch einmal eine solche Aktualität erfahre, sei noch vor einem Jahr kaum vorstellbar gewesen, sagte Bürgermeister Roland Burger, doch nun sei der Schrecken des Krieges ins Herz Europas zurückgekehrt: "Wir müssen Bilder sehen, von denen wir gehofft hatten, sie in Europa nie mehr zu sehen." Bilder aus der Ukraine, Bilder von grausamen Massakern und Bilder von zerstörten Städten – und das nicht weit entfernt, sondern ganz in unserer Nähe.

"Kein Volk darf pauschal verdammt werden!" Diese Lehre müssten wir Deutschen aus dem Zweiten Weltkrieg mitnehmen. Es gelte, zwischen Verantwortlichen und denen zu unterscheiden, die nur Mitläufer oder Befehlsempfänger seien. Deshalb sollten wir allen Opfern des Krieges in der Ukraine gedenken, auch der russischen.

Der Volkstrauertag stehe für ein Innehalten und für Versöhnung. Er könne daher eine Brücke zu einer friedlichen Zukunft Europas und der Welt schlagen. "Dafür müssen wir unseren inneren Frieden suchen und zugleich den äußeren Frieden fördern", betonte Burger.

Anschließend gedachten die Teilnehmer der Opfer von Gewalt und Krieg gestern und heute, ...