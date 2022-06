Buchen. (pm) Nach einer Phase mit vielen coronabedingten Einschränkungen, Ungewissheiten und Planänderungen sowie zwei Kursstufenjahren mit der Baustellenumgebung ging nun auch für die Abiturienten des Burghardt-Gymnasiums die Schulzeit mit den mündlichen Abiturprüfungen gut zu Ende. Die Prüfungsvorsitzende vom Hölderlin-Gymnasium Heidelberg, Oberstudienrätin Dr. Merger, verkündete dem gespannten Jahrgang das gute Gesamtergebnis von 2,0. Sie gratulierte den Abiturienten von Herzen.

Schulleiter Oberstudiendirektor Jochen Schwab betonte in seiner kurzen Ansprache das gute und harmonische Miteinander in den Fachkommissionen bei den über 130 durchgeführten Prüfungen. Jetzt sei ein Moment zum Feiern, aber auch zum Danken, nämlich den Eltern, Freunden sowie den Lehrerinnen und Lehrern. Er dankte ausdrücklich allen Lehrkräften, die bei der Hinführung zum Abitur und zu den letzten Prüfungen hervorragende Arbeit geleistet hätten. Stellvertretend für alle Lehrkräfte des Jahrgangs nannte er die Tutoren Jutta Biller, Michael Kolbenschlag, Birgit Plagge, Tanja Rossi, Jeannette Speidel und Dr. Anette Stier. Seinen Dank sprach er dem gesamten Organisationsteam mit dem stellvertretenden Schulleiter Achim Wawatschek an der Spitze sowie den Oberstufenberatern Tanja Rossi, Jürgen Mellinger und Markus Häfner aus.

Besonders erwähnt wurden bei der Abschlussbesprechung die 25 Abiturienten mit einem Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,5. Dies sind folgende Schülerinnen und Schüler: 1,0: Amelie Edelmann, Franziska Früh, Martin Scheuermann, Lara Wagner; 1,1: Amelie Ballweg, Cora Häfner, Luca Reinhard, Jana Volk, Leonhard von Wedel; 1,2: Nele Gremminger, Victoria Hirsch, Gina Mechler, Sarah Weihbrecht; 1,3: Loreta Bytyqi, Felix Galm, Viktoria Philipp, Marisa Schell, Santa Weniger; 1,4: Vincent Fichtler, Alyssa Hamsik, J. Homeister, Mariella Kohler, Shakira Link, Amelie Scheuermann; 1,5: Simon Kuhn.

Hier nun die erfolgreichen Abiturienten am BGB in alphabetischer Reihenfolge: Drilon Abazi (Walldürn), Julia Ball (Seckach), Amelie Ballweg (Hainstadt), Eduard Bauer (Limbach), Benedikt Beuchert (Walldürn), Noah Böhrer (Höpfingen), René Bossert (Buchen), Melina Büchler (Hainstadt), Loreta Bytyqi (Buchen), Serafina Dibrani (Seckach), Jonathan Dorloff (Mudau), Amelie Edelmann (Rippberg), Eric Eichwald (Hardheim), Serdar Ekinci (Walldürn), Theresa Erbacher (Hainstadt), Jonas Farrenkopf (Walldürn), Marcel Faulhaber (Walldürn), Etienne Feyrer (Weilbach), Vincent Fichtler (Hainstadt), Sarah Flohr (Walldürn), Alexander ...