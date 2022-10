Bereits zur Begrüßung am frühen Vormittag freute sich Berthold Eckert über zahlreiche Gäste. Er dankte neben ihnen auch den Ausstellern und empfahl den Besuchern, aktiv auf die potenziellen Arbeitgeber zuzugehen. Ziel und Zweck der Messe sei nach wie vor, in offener und niederschwelliger Atmosphäre Kontakte zu knüpfen. "Jeder soll zeigen, was er drauf hat – sowohl Firmen als auch Bewerber", betonte Eckert. In tiefgehenden Gesprächen könnten viele Fragen geklärt und umso aussagekräftigere Bilder des Gegenübers gezeichnet werden. "Auch im Coaching nahm der Tiefgang in den vergangenen Jahren stetig zu", berichtete er aus dem Alltag.

Buchen. (adb) Längst ist sie bestens etabliert, die Buchener Jobmesse : Die siebte Ausgabe des von Berthold Eckert ("Eckert Coaching") konzipierten Angebots lockte am Samstag fast 600 Besucher in die Stadthalle. Sicher mit ein Grund für die gute Resonanz war das reichhaltige Angebot: Mehr als 30 regionale Unternehmen aller Branchen zeigten ihre beruflichen Optionen für Auszubildende, Quereinsteiger und Veränderungssuchende.

Bürgermeister-Stellvertreter Markus Dosch (l.) und Organisator Berthold Eckert. Foto: Adrian Brosch

Bürgermeister-Stellvertreter Markus Dosch entbat die Grüße des verhinderten Bürgermeisters und Schirmherren Roland Burger. Er bezeichnete die Jobmesse als "ideale Plattform für alle Beteiligten", die dem in nahezu allen Branchen allgegenwärtigen Fachkräftemangel ein Schnippchen schlagen könne – freilich nur, wenn man die Vielzahl der Möglichkeiten beim Schopf packe. Dafür dankte er dem "kreativen Macher" Berthold Eckert nebst Team. Gleichermaßen empfahl er den Besuchern, bestehende Chancen zu nutzen und Anregungen zu sammeln: Man möge sich informieren, den Diskussionen zuhören und miteinander ins Gespräch kommen. Vor allem das gesprochene Wort könne gemeinsame Schnittpunkte aufzeigen und Synergieeffekte schaffen, die jeder für sich nutzen könne.

Im Anschluss konnten sich die Besucher informieren, aufklären und vielleicht auch überzeugen lassen – selbstverständlich im persönlichen Gespräch. Firmen und Institutionen aller Branchen präsentierten eine Vielzahl von Angeboten: Sowohl technische und handwerkliche als auch kaufmännische und pflegerische Berufsbilder wurden vorgestellt; auch Polizei, Zoll, der Neckar-Odenwald-Kreis und die Agentur für Arbeit waren vertreten. Eine Vielzahl von Betrieben war heuer erstmals auf die Jobmesse gekommen.

Im Nebenraum wurde ein Rahmenprogramm offeriert. Neben Möglichkeiten zum Live-Vorstellungsgespräch und "goldenen Regeln" für das Telefonat vor einer Bewerbung gab es den rege genutzten Bewerbungsmappen-Check – schließlich sind inhaltlich überzeugende, optisch ansprechende und sachlich korrekte Unterlagen die Visitenkarte eines Bewerbers. Ebenso berichteten Personalverantwortliche aus ihren Erfahrungen und beantworteten Fragen.

Initiator und Business-Coach Berthold Eckert zeigte sich ergriffen: "Knapp 600 über den gesamten Tag gut verteilte Besucher waren von Beginn an bestens gelaunt, wissbegierig und offen für die Gespräche rund um Jobs, Studien- und Ausbildungsplätze. Auch das Rahmenprogramm wurde begeistert angenommen. Eine rundum gelungene Messe, bei der einfach alles stimmte", resümierte er am Abend.

Miteinander ins Gespräch kommen: Firmen und Bewerber trafen sich bei der Jobmesse. Foto: Adrian Brosch

Das kleine Team um Berthold Eckert erntete großes Lob und Anerkennung für die gute Organisation und das Schaffen der einzigartigen familiären Atmosphäre – das Markenzeichen und große Plus dieser einzigartigen Jobmesse. Beflissen wertete der Coach direkt nach der Messe die Feedbacks der Firmen und der Besucher aus. Nahezu alle Firmen hatten über zehn intensive Gespräche, manche sogar bis zu 25 und 30 davon. Mehr als die Hälfte der Firmen gaben Folgekontakte an und freuten sich generell an der bunten Mischung des Publikums: von jung bis erfahren, weiblich wie männlich, von Ungelernten bis zur Fachkraft alles vorhanden. So machte es den Firmen sichtlich Spaß, sich locker und von ihrer besten Seite zu zeigen.

"Unsere Unternehmen wollen den authentischen Bewerber, ruhig mit Ecken und Kanten", fasst Berthold Eckert die Wünsche der Firmen zusammen. Besonders stolz macht ihn, dass über die Hälfte der Aussteller das erste Mal auf der Messe waren. "Das hat Potenzial nach oben, zeigt auch die Güte des Konzepts", sagt er und erzählt weiter, dass bereits 19 Firmen bei der Frühjahrs-Jobmesse am 25. März dabei sein wollen.