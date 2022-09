Hettingen. (rüb) Für zahlreiche Kinder in Baden-Württemberg war der Samstag – in manchen Kommunen auch der Freitag – ein ganz besonderer Tag: ihr erster Schultag. Stellvertretend für alle Schulen haben wir am Samstag die Einschulungsfeier an der Baulandschule in Hettingen besucht. 32 ABC-Schützen wurden dort in zwei Klassen eingeschult.

Mit ihren größtenteils selbstgebastelten