Buchen. (pol) Der Fahrer eines VW fuhr am Mittwoch gegen 15 Uhr die L585 von Unterneudorf in Fahrtrichtung Buchen. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen.

Dort prallte er gegen eine Richtungstafel, wo der VW zum Stehen kam. Aufgrund der Kollision entzündete sich am Hybridfahrzeug ein elektronisches Bauteil, das zu brennen begann und durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 26.000 Euro.