Buchen. (pol) Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstag und Freitag, 24. und 25. November, 20.30 bis 5.30 Uhr, widerrechtlich Zugang zum Betriebshof der Stadtwerke Buchen in der Straße Am Hohen Markstein in Buchen und entwendeten Kabel im Wert von circa 10.000 Euro.

Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, können sich mit dem Polizeirevier in Buchen unter Telefon 06281/9040 in Verbindung setzen.