Buchen. (tra) Wer sich ein E-Auto mieten möchte, um damit einige Stunden oder übers Wochenende unterwegs zu sein, kann dies ab sofort in Buchen tun: Am Bahnhof steht ein VW ID.3 bereit, der bequem per App reserviert werden kann. Dann muss man nur noch einsteigen und losfahren. Das Car-Sharing der Firma Deer mit Sitz in Calw wurde am Autosonntag von Bürgermeister Roland Burger und Minister Peter Hauk eröffnet.

"Das Besondere ist, dass jede Fahrt innerhalb des Deer-Mobilitätsnetzes, das über 150 Stationen umfasst, an jeder beliebigen Station beginnen und enden kann. So sind auch Einwegfahrten zu einzelnen Zielen ohne Probleme möglich", erläuterte Ella Schuler als Vertreterin der Firma Deer. Man kann also z. B. mit dem gemieteten ID.3 nach Stuttgart oder Karlsruhe fahren, das Auto dort an einem festen Parkplatz an der Ladesäule stehen lassen und dann mit anderen Verkehrsmitteln weiterreisen. Auch in Walldürn gibt es einen Standort.

Und so funktioniert es: Die kostenlose Registrierung erfolgt über die "deer ecarsharing"-App oder online über das Buchungsportal www.deer-carsharing.de. Nach der Verifizierung des Führerscheins, was etwa einen Tag dauert, wird man für die Nutzung freigeschaltet. Der Stundentarif liegt bei 9,90 Euro, wer das Auto den ganzen Tag lang möchte, zahlt 69,90 Euro, und der Wochenendtarif beträgt 109,90 Euro. Die Ladekosten sind inklusive. Bedient wird das Fahrzeug mit der App.

Bürgermeister Roland Burger freute sich, mit dem Car-Sharing, das mit Ökostrom aus dem Schwarzwald betrieben wird, das Mobilitätsangebot in Buchen auszubauen: "Das Ziel ist es, die Mobilität im ländlichen Raum zu verbessern. Wer ab und zu einen Zweitwagen braucht, kann nun auf ein Mietfahrzeug zurückgreifen", so Burger. Das Car-Sharing sei auch eine Antwort auf die Herausforderungen der Zeit, wie z. B. die Energiepreissteigerungen. Auch dem Klima tue das Car-Sharing gut: "Wer das Angebot annimmt, reduziert den CO2-Ausstoß und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz", so Burger.

Bei entsprechender Nachfrage soll, so Bürgermeister Burger, zu gegebener Zeit ein zweites Fahrzeug aufgestellt werden. Der Buchener Bürgermeister hofft, dass sich weitere Kommunen aus der Region dem Car-Sharing anschließen. "Die Orte sollen miteinander vernetzt werden."

Bei der Vorstellung des Car-Sharings bedankte sich der Bürgermeister zudem bei Andreas Stein für ...