Billigheim. (stk) Die Preise lagen teilweise auf dem Dachboden oder bei den Vorstandsmitgliedern zu Hause – nach zwei Jahren kamen die Preise der Tombola des Turn- und Sportverein Billigheim nun endlich unter den Hammer und fanden neue Besitzer. Ziel der Tombola, die während des Sportfests im Juli stattfand: Menschen helfen und an Menschen denken, denen es nicht so gut geht.

Dieser Tage wurden nun zwei Spendenschecks übergeben: An den Ambulanten Kinderhospizdienst und an die Johannes-Diakonie Mosbach. Jeweils 1050 Euro (der TSV Billigheim hatte auch aus eigenen Mitteln noch etwas draufgelegt) erhielten die beiden Organisationen. Die Johannes-Diakonie wird das Geld für ihre Special-Olympics-Teilnahmen verwenden. "Toll war auch, dass die Special-Olympics-Trainerin Claudia Geiger und die Goldmedaillen-Gewinnerin Ingrid Meff bei unserem Treffen dabei waren", sagt Claudia Kochendörfer, die sich im Tombola-Team des Vereins engagiert hat. "Vor allem Ingrid Meff hat so mitreißend erzählt – und dabei wurde deutlich, dass die Athleten wirklich jeden Euro brauchen", so Kochendörfer.

Das gilt auch für den Ambulanten Kinderhospizdienst, für den Andrea Nagl die Spende dankbar entgegennahm. Der Verein betreut seit 2010 Familien aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und den angrenzenden Gebieten, in denen ein Kind lebensbedrohlich oder lebensverkürzend erkrankt ist. Ebenso werden Kinder aus Familien begleitet, in denen ein Elternteil schwer erkrankt ist.

"Wir freuen uns sehr, hier was Gutes getan zu haben und finden, das Geld ist genau an den richtigen Stellen gelandet", betont Claudia Kochendörfer. Bei der Übergabe waren auch noch Marius Kochendörfer und Vanessa Schelski vom Tombola-Team, Jürgen Berfuss (Technik-Vorstand des TSV) und Karin Wacker von der Johannes-Diakonie dabei.