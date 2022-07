Buchen. (rüb) Zum unten stehenden Artikel über den Badeunfall am Montagabend im Waldschwimmbad gibt es eine Ergänzung, was den Ablauf der Rettungsaktion angeht: Als erster Helfer war ein Rettungsschwimmer der DLRG Buchen vor Ort, um die Erstversorgung des verunglückten Jungen zu übernehmen. Zusammen mit dem Bademeister wurde dann die Rettungskette aktiviert und von diesen auch die Einweisung der Rettungskräfte übernommen. In diesem Zuge wurde auch Kiosk-Betreiber und Rettungssanitäter Michael Huber hinzugezogen und übernahm die Betreuung des Jungen, bis der Notarzt eintraf.

Update: Mittwoch, 20. Juli 2022, 13.35 Uhr

Neunjähriger wurde im Freibad bewusstlos

Buchen. (rüb) Helle Aufregung herrschte am Montagabend gegen 17.40 Uhr im Buchener Waldschwimmbad, als ein Junge kurz das Bewusstsein verlor und die Augen verdrehte. Vorsichtshalber wurde der Neunjährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Doch zum Glück gab es schnell Entwarnung: "Dem Jungen geht es wieder gut", bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn der RNZ am Dienstagvormittag.

Der Badeunfall hatte sich im Nichtschwimmerbereich ereignet, wo mehrere Kinder spielten und sich dabei gegenseitig die Köpfe unter Wasser drückten. Aus dem ausgelassenen Spiel wurde dann aber plötzlich bitterer Ernst, als der Neunjährige das Bewusstsein verlor.

Glücklicherweise war sofort Hilfe zur Stelle: Der Junge wurde aus dem Wasser gezogen, und Kioskbetreiber Michael Huber, der ausgebildeter Rettungssanitäter ist, kümmerte sich um ihn. "Da war er schon wieder ansprechbar", sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Stein der RNZ. Der Rettungshubschrauber war zu diesem Zeitpunkt bereits angefordert.

Als Vorsichtsmaßnahme habe sich der Notarzt entschieden, den Jungen zur Abklärung ins Krankenhaus zu bringen, wo dann erfreulicherweise Entwarnung gegeben werden konnte.

Auch im Weinheimer Erlebnisbad Miramar kam es am vor kurzem zu einem Badeunfall. Hier war am Sonntag eine Neunjährige bewusstlos im Wasser treibend entdeckt worden.