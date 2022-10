EILMELDUNG 17:09 Uhr

Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen nach Bahn-Sabotage

Nach der folgenschweren Bahn-Sabotage am Wochenende hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Wegen möglicher verfassungsfeindlicher Sabotage habe die Behörde in Karlsruhe am Donnerstag ein Verfahren gegen unbekannt eingeleitet, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet.