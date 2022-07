Mosbach. (RNZ/pm) Alles, was Recht ist, wird bald in Mosbach vermittelt: Am Landgericht Mosbach entsteht ein neues Ausbildungszentrum für Justizfachangestellte. Die ersten Auszubildenden können ab September 2023 in der Großen Kreisstadt beginnen – mit der Perspektive, währenddessen und anschließend an einem der sieben Justizstandorte im Landgerichtsbezirk Mosbach eingesetzt zu werden. Die neue Struktur erleichtere "die wichtige Personalgewinnung für die Amtsgerichte Adelsheim, Buchen, Mosbach, Tauberbischofsheim und Wertheim, das Landgericht und die Staatsanwaltschaft in Mosbach", betont Jutta Kretz, Präsidentin des Landgerichts Mosbach. Mit der Einrichtung des Ausbildungszentrums gehe zudem eine "Stärkung der Justizstandorte im Bezirk und des ländlichen Raums" einher.

Bislang erfolgte die Ausbildung für angehende Justizfachangestellte aus dem hiesigen Landgerichtsbezirk in der Regel in Heidelberg oder Heilbronn. Ab dem Ausbildungsjahr 2023 wird das Landgericht Mosbach zu einem von 20 Ausbildungszentren in Baden-Württemberg. Bedeutet: "Zukünftig werden wir die Auszubildenden direkt beim Landgericht Mosbach einstellen. Der justizbezogene Teil des Theorieunterrichts wird in eigens hierfür eingerichteten Räumlichkeiten in Mosbach stattfinden", erklärt Yvonne Roos, Verwaltungsleiterin des Landgerichts Mosbach. Die praktische Ausbildung der angehenden Justizfachangestellten werde unter Berücksichtigung der Ortswünsche der Auszubildenden erfolgen.

Justizfachangestellte sind bei Gerichten und Staatsanwaltschaften für den reibungslosen Bürobetrieb verantwortlich. Sie unterstützen in vielfältiger Weise und sind unverzichtbar für das Funktionieren der Justiz. Insbesondere in Strafverfahren führen Justizfachangestellte das Protokoll. Zudem stehen sie als Ansprechpartner für Ratsuchende zur Verfügung. Die Ausbildung zur/zum Justizfachangestellten dauert zweieinhalb Jahre. Einstellungsvoraussetzung ist ein mittlerer Bildungsabschluss.

> Interessentinnen und Interessenten können sich ab sofort beim Landgericht Mosbach unter Telefon 06261/87-211 oder -212 sowie online unter: www.landgericht-mosbach.de informieren.