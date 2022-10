Aglasterhausen/Helmstadt. (schat/rp) Der Handlungsbedarf ist mit bloßem Auge erkennbar, beim Fahren auch hör- und spürbar. Auf dem viel befahrenen Abschnitt der Bundesstraße 292 zwischen Aglasterhausen und Helmstadt hat der Zahn der Zeit schwer genagt, Risse und Mulden finden sich auf den Fahrspuren in der einen wie auch in der anderen Richtung reichlich. Eine Erneuerung scheint hier also überaus angebracht – und soll nun auch absolviert werden.

Im Auftrag des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe werden auf der B292 zwischen den Abzweigen Aglasterhausen (Gewerbegebiet Oberes Tal) und Reichartshausen (unmittelbar nach der Kreisgrenze) seit Mittwoch und bis voraussichtlich Mittwoch, 30. November, umfangreiche Sanierungsarbeiten unternommen. Die Maßnahme wird nach Auskunft von RP-Sprecherin Irene Feilhauer in zwei Abschnitte unterteilt.

Seit Mitte dieser Woche laufen die Arbeiten zur Einrichtung der Umleitungsbeschilderung sowie der Verkehrssicherung für den ersten Bauabschnitt. "Dieser liegt im Bereich zwischen der Anschlussstelle der L532/Helmstadter Straße nach Aglasterhausen und der Zufahrt zum Gewerbegebiet Oberes Tal", erläutert Feilhauer. Die Zufahrt zur nahe liegenden S-Bahnstation Aglasterhausen sowie zu den Betrieben im Oberen Tal selbst sei jederzeit uneingeschränkt möglich. Fußgänger und Radfahrer sollten allerdings lieber die Zufahrt über die Bahnhofstraße nutzen, da die Ampelanlage der B292 (an der Einmündung zur Helmstadter Straße) für den Zeitraum der Sanierungsarbeiten deaktiviert ist.

Die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke sollen ab Montag, 10. Oktober, unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn ausgeführt werden. Der Verkehr wird dabei mithilfe einer Ampelanlage am Baufeld vorbeigeführt, so das Regierungspräsidium. Die Zu- und Abfahrt der B292 von und nach Aglasterhausen (Einmündung zur Helmstadter Straße) wird im Zuge der Maßnahmen zunächst vollständig und bis voraussichtlich Ende Oktober gesperrt. Die Umleitung erfolgt durch Aglasterhausen über die L532 (Hauptstraße/Mosbacher Straße) von der bzw. zur B292. Wer also von Mosbach kommend in Richtung Schwarzach oder Heidelberg will, muss eine Abfahrt früher raus. Andersrum geht es statt um den Ortskern Aglasterhausen herum nun vorübergehend mittendurch.

Im zweiten Bauabschnitt der Sanierung sollen dann die Arbeiten an der freien Strecke sowie am Anschlussbereich der K4188 nach Reichartshausen angegangen werden. Über den genauen Zeit- und Ablaufplan will das Regierungspräsidium dann noch einmal gesondert informieren. Die Kosten der Gesamtbaumaßnahme betragen laut RP-Angaben rund 720.000 Euro – und werden vom Bund getragen.