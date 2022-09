Aglasterhausen. (bx) Eine weitere Millionen-Investition bereichert die Gemeinde Aglasterhausen, denn der Energieversorger EnBW nahm in der Nähe der Grundschule nach einer Bauzeit von einem Jahr ein neues Schaltwerk in Betrieb. Eigentlich böte sich dem Betrachter ein etwa zehn Meter langer und drei Meter hoher Betonklotz als Bild, wenn die Initiatoren nicht den Graffiti-Künstler Marco Billmaier in die Gestaltung einbezogen hätten. Dieser verschönerte die betongraue Wand mit Tiermotiven und machte so einen Hingucker daraus.

Bei dem Besuch vor Ort zeigte sich Bürgermeister Stefan Kron nicht nur von dem künstlerischen Erscheinungsbild, sondern auch von den technischen Neuerungen, die Kommunalberater Sebastian Trumpf zusammen mit Bernhard Ries, Regionalmanager Verteilernetze, vorstellte, sehr beeindruckt. So wurde Aglasterhausen durch den Neubau noch besser in das regionale 20.000-Volt-Mittelspannungsnetz eingebunden und löste die aus den 1960er-Jahren stammende Technik ab.

Die Ausführungen der neuen Schaltfelder sind nicht mehr luftisoliert, sondern verhindern durch die Gasisolierung die Entstehung von gefährlichen Lichtbögen. Gleichzeitig gilt die Anlage als besonders wartungsarm und beinhaltet eine besondere Steuerungs-, Fernwirk- und Schutztechnik, die auch Abschaltungen in fehlerhaften Bereichen ermöglicht. Dies alles kann von der Netzleitstelle in Heilbronn ferngesteuert werden und bei Störungen die Auswirkungen auf andere Versorgungsbereiche gering halten.

"Dieses hohe Maß an Versorgungssicherheit ist ein weiterer Pluspunkt für unsere Gemeinde", freute sich Bürgermeister Kron, als er abschließend nochmals das Miteinander von technischer Funktionalität und Ästhetik lobte.