Adelsheim. (pm) Der größte Windpark in ganz Baden-Württemberg könnte demnächst im Waidachswald, auf den Gemarkungen der Kommunen Adelsheim, Schefflenz und Roigheim, entstehen (die RNZ berichtete). Diesen großen Windpark plant das Energieunternehmen Vattenfall, das die Ausschreibung der drei Kommunen gewonnen hat. Das Tochterunternehmen des schwedischen Staates will hier bis zu 22 Windkraftanlagen errichten. Die in der Region lebenden Bürger haben hierzu aber noch einigen Informationsbedarf, der allein durch die Bürgerinformationsveranstaltung in Roigheim am 14. September nicht gedeckt werden konnte. Einige Bürger haben auch schon in Leserbriefen in der RNZ auf Schwachpunkte der Planung aufmerksam gemacht.

Aber auch Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt meldet sich zu Wort. Zum häufig gehörten Einwand, dass dieses Projekt bislang im Verborgenen vorangetrieben wurde, sagt er: "Bereits am 26. April 2021 stand dieses Thema auf der Tagesordnung einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in Adelsheim. Die Tagesordnung wurde zehn Tage vor der Sitzung öffentlich bekannt gegeben. Im Nachgang zu dieser Sitzung wurde über dieses Thema in der Presse berichtet. Genauso verhielt es sich bei den Sitzungen des Gemeinderats am 27. September 2021, am 18. Oktober 2021 und am 27. Juni 2022. Bei jeder Sitzung des Gemeinderats besteht die Möglichkeit, dass Bürger Fragen an die Verwaltung stellen. Diese Möglichkeit wurde aber nie wahrgenommen."

Zu einigen besonders drängenden Fragen nimmt nachfolgend das Unternehmen selbst Stellung:

Wie werden Standorte für die Windkraftanlagen ausgewählt?

Der Auswahlprozess für geeignete Windparkflächen ist in den Landesplanungsgesetzen der Bundesländer geregelt. Die Windeignungsflächen werden so ausgewählt, dass die Beeinträchtigungen für Mensch und Natur minimal sind. Nur in diesen Gebieten dürfen Entwickler einen Windpark planen. Zentrales Kriterium für die Effizienz eines Windstandortes ist die Windhöffigkeit, also das Windvorkommen. Darüber geben Daten vom Wetterdienst und speziell durchgeführte Messungen Auskunft. Bei dieser Detailplanung und auch im ...