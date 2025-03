Von Carolin Reinmuth

Zwingenberg. Der Schwanenhalspalast bebte: Am letzten offiziellen Fastnachtswochenende der Kampagne 2024/25 brachte die Narrenvereinigung Zwingenberg mit ihrer ersten Sitzung die Zuschauer auf karnevalistische Hochtouren. Vor ausverkauftem Haus boten die Zwingenberger ein Programm der Extraklasse.

Präsident Matzel Hamm begrüßte das närrische Volk und gab auch gleich seinen Abschied nach der Kampagne bekannt. Bürgermeister Norman Link und Vertreter der karnevalistischen Abordnungen aus Hainbrunn und Mudau würdigten sein jahrzehntelanges Engagement mit emotionalen Worten des Dankes – man sei auf jeden Fall auch weiterhin tief freundschaftlich verbunden, so der Tenor.

​Foto: Carolin Reinmuth

Hamm übergab die Moderation des Abends offiziell an die Sitzungspräsidenten Torsten Weckbach und Serdal Caka, die souverän die Gäste durch das Programm führten. Dafür gab Caka sogar vorübergehend das Maskottchen der Zwingenberger, den wohlgehüteten Schwan, in treu sorgende Hände seiner Sitzungskollegen ab.

Mit einer ganz besonderen Premiere starteten die Fastnachter in den Sitzungsabend. Die "Mini Garde" des Neckargeracher Carneval Vereins (NCV) verzauberte das Publikum. Die Minis im Alter von vier bis sieben Jahren lieferten mit ihren Regenbogen-Röckchen einen tollen ersten Auftritt ab, dem die "Kleine Garde" des NCV folgte und ebenso mit Bravour bestand.

Stefan und sein Pubertier Emma diskutierten die kleinen und großen Probleme des Erwachsenwerdens und es wurde deutlich, dass die Wahrnehmung der "Work-Life-Balance", zwischen Vater und Tochter, doch sehr unterschiedlich ist, was die Zuschauer mit vielen Lachern und tosendem Beifall quittierten. Die "Mittlere und Große Garde" des NCV flankierten mit großartigen, anspruchsvollen Gardetänzen eine weitere Premiere der Narrenvereinigung Zwingenberg.

Mit Stolz wurde das neue, erste Tanzmariechen der Zwingenberger, Lynn Kastner, auf der Bühne begrüßt. Sie absolvierte einen tollen Premierenauftritt und wurde mit Standing Ovations dafür belohnt. "Jones" unterhielt in seiner Büttenrede die Gäste mit den Problemen und Erfahrungen des Datings in der heutigen Zeit und brachte so manchen zum Schmunzeln, bevor die kultigen "Koppachspatzen" mit ihren witzigen musikalisch untermalten Anekdoten aus dem Gemeindeleben den Saal zum Lachen und Mitsingen brachten.

Wolfgang Schwarz alias "Blödmanns Helmut" vom Lumpenkomitee Breitenbronn schoss dann, nach der Pause mit seiner Büttenrede den Vogel ab. Mit den Szenen einer langjährig, mehr oder minder eingespielten und (un)liebevollen Ehe und den daraus resultierenden sprachlichen Missverständnissen, holte er auch noch den letzten im Publikum ab und sorgte für schallendes Gelächter.

Mit dem Showtanz "Mamma Mia" von Abba, riss die "Große Garde" des NCV dann den kompletten Saal von seinen Stühlen. Eine brillant umgesetzte Performance, die auch tänzerisch einiges abverlangte. Jonas Klingele und Christian Englert von der Narrenvereinigung Zwingenberg, trieben mit ihrer Büttenrede als "der Wirt und sein Gast" den Anwesenden Lachtränen in die Augen. Knochentrocken und mit einem Zwinkern im Auge wurde über die Arbeitsmoral im Rathaus und im Bauhof in kneipentypischer Bierlaune philosophiert, was Bürgermeister Norman Link souverän wegsteckte und mit Daumen hoch quittierte.

Mit ihrem Comeback nach zwölf Jahren ließen die "Rockröhren" mit einem Querschnitt aus den 90er-Jahren Showtanz den Saal eskalieren. Sie lieferten eine megastarke Performance ab. Mit der Premiere der Showtanzgruppe "Swantastix" ging es genauso energiegeladen weiter. Mit ihrer Reise um die Welt bzw. "Schwanenairways" auf Crashkurs im Neckartal unterwegs, heizten sie mit ihrer exzellenten Tanzdarbietung die Zuschauer weiter an, was dem "Männerballett" zugutekam: Das wiederum performte männlich-tänzerisch beim kollektiven Bauarbeiterblues.

Den Abschluss gab die Musikgruppe "Schlofmitze". Sie läuteten mit ihren Mitsing-Hits quer durch die Partywelt das Ende der Veranstaltung ein. Ein grandioser Abend mit sehenswerten Tanz- und Showeinlagen der vielen karnevalistisch Aktiven aus Zwingenberg und Neckargerach, die beide alljährlich voneinander profitieren und dadurch eine freundschaftliche Verbundenheit entwickelt haben. Der Dank des Zwingenberger Siebener-Rats ging an alle Aktiven und Passiven, an die vielen Helfer hinter und vor der Bühne, die einen solchen Abend erst möglich machen – und natürlich auch an das Publikum.