Von Peter Bayer

Eberbach. Nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung. Das gilt auch für den "Adventszauber" der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG), der am zweiten Advent auf dem Lindenplatz erstmals stattfand. Carmen Back hat sich nicht nur bereits Gedanken gemacht, wie er im nächsten Jahr aussehen könnte. Künftig soll an allen vier Adventswochenenden eine weihnachtliche Veranstaltung in der Eberbacher Innenstadt stattfinden.

Gemeinsam mit der Eberbacher Werbegemeinschaft versucht die Eberbacherin die Stadt interessanter zu machen. Am ersten Advent ist traditionell der Weihnachtsmarkt auf dem Neuen Markt, am dritten Advent der "Adevent" mit Weihnachtsbaumverkauf der Rotarier und Lions auf dem Lindenplatz. Mit dem "Adventszauber" auf dem Lindenplatz hat die EWG im gerade zu Ende gegangenen Jahr die Lücke dazwischen geschlossen. Bliebe noch der vierte und letzte Advent. "Der ist schon in Planung", sagt Back, will aber noch nichts verraten.

"Seit Jahren schwirrt mir der Gedanke im Kopf herum, auf dem schönsten Platz in Eberbach einen kleinen feinen Kunsthandwerkermarkt in der Adventszeit zu veranstalten", erzählt Carmen Back, wie es überhaupt zum ersten Adventszauber gekommen ist. Die Idee stieß beim Brainstorming in der EWG-Vorstandschaft auf Zustimmung, und so hieß es "mach doch mal".

Nach dem Apfeltag war allerdings nicht mehr viel Zeit für die Planung. Die Suche nach Ausstellern war auch nicht so einfach, da viele schon auf anderen Weihnachtsmärkten zugesagt hatten. Problemlos verlief, nach Absprache mit dem Ressort KTS, die Zusammenarbeit mit der Stadt. Der Bauhof stellte die Holzhütten zur Verfügung und baute sie auf dem Lindenplatz auf, den Strom bekamen sie unkompliziert und kurzfristig von den Stadtwerken. So feierte der Eberbacher "Adventszauber am 8. und 9. Dezember mit sechs belegten Hütten Premiere.

Dabei soll es aber nicht bleiben. "Wir sind schon in Gesprächen, die Veranstaltung zu vergrößern und noch mehr zu bieten", sagt Back. Es gibt auch schon Anfragen von weiteren Ausstellern. "Gerne sollen jedes Jahr immer wieder neue Handwerkskünstler einen Stand bestücken und ihre handgefertigten Waren anbieten", so Back. Bei der ersten Veranstaltung waren dies die Neckartal-Destillerie, Heike Dobert aus Aglasterhausen mit Holzarbeiten und Schildermacherei, "Meer und Magie" mit zartem handgefertigtem Unikatschmuck, die Töpferei Krösselbach und der Atelier Nähkurs. Der Imkerverein verkaufte Honigprodukte und sorgte am Schwenkgrill für das leibliche Wohl der Besucher. Auch das Alte Badhaus und die Snackbar unterstützten die Veranstaltung.

Backs Wunsch ist es, zu den bestehenden sechs noch weitere vier Hütten zu bekommen. So soll der Lindenplatz am zweiten Adventswochenende freitags von 15 bis 21 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr zu einem Anziehungsmagnet werden. Verbunden mit einem langen Einkaufsabend am Freitag bis 20 Uhr soll er auch zum Bummeln durch die Eberbacher Innenstadt und zum Einkaufen von Weihnachtsgeschenken einladen. "Beim nächsten Mal wird es auch noch ein Rahmenprogramm geben", verspricht Carmen Back.