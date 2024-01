Waldbrunn/München. (hof) Bereits seit mehr als 40 Jahren flimmert die Ratesendung "1, 2 oder 3" für Kinder über die deutschen Bildschirme. Dabei treten stets drei Teams, bestehend aus jeweils drei Schülerinnen und Schülern einer Klasse, gegeneinander an, um Geld für die Klassenkasse zu erspielen. Das Besondere: Die Jungs und Mädchen vertreten nicht nur ihre Schulklasse, sondern gleichzeitig auch ihr Land. Diese Ehre wurde nun drei Viertklässlerinnen aus der Klasse 4a der Winterhauch-Grundschule in Waldbrunn zuteil.

Bereits vor den Sommerferien bewarb sich die Klasse auf Anregung einer Schülerin bei den Verantwortlichen der Quizshow – und dann hieß es warten. Die Überraschung war dementsprechend groß, als nach den Ferien die Klassenlehrerin Kirstin Rausch-Jakob mit einem Brief das Klassenzimmer betrat und die erfreuliche Nachricht verkündete: "Wir sind dabei. Wir fahren nach München." Unter den Kindern der Klasse wurde nun gelost und so stand schnell fest: Paula, Jule und Liv sollten die Klasse in München vertreten.

Ende November war es dann so weit. Die drei Kandidatinnen machten sich mit ihrer Klassenlehrerin mit dem Zug auf den Weg nach München. Dort angekommen, wurden sie vom Bahnhof abgeholt und zu den Filmstudios gebracht. Den Schülerinnen wurden das Studio und die verschiedenen Produktionsabläufe gezeigt, sie lernten Moderator Elton und die anderen Teams kennen, probten und wurden schließlich in die Maske geschickt.

Zu den Aufnahmen, die in den Bavaria Film- und Fernsehstudios in München absolviert wurden, reisten am frühen Morgen mit dem Bus natürlich auch die restlichen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 4 an, um ihre Mitschülerinnen in München lautstark zu unterstützen. Begleitet wurden sie von Schulleiter Uli Schöpwinkel, Konrektorin Carolin Weber-Enger, Referendarin Elisa Rupp und dem Vorsitzenden des Fördervereins, Völker Kölsch.

Dort angekommen, erkundeten sie nach einer Essens- und Bewegungspause gemeinsam die Bavaria Filmstadt und schnupperten bei einer Führung Film- und Fernsehluft. Anschließend ging’s für sie ins Aufnahmestudio.

Die Aufregung war den Kindern anzumerken, als sie das Fernsehstudio betraten und vom Regisseur begrüßt wurden. Nachdem er die Kinder angeheizt und ordentlich Stimmung ins Studio gebracht hatte, kam Moderator Elton mit dem Maskottchen Piet Flosse und erklärte dem Publikum wichtige Details der Aufzeichnung. Dann ging’s endlich los und auch das Thema wurde bekannt gegeben, das zuvor streng geheim gehalten worden war. Alle Rateteams hatten die gleichen Voraussetzungen, das Thema des Tages lautete Kampfkunst.

Paula, Liv und Jule traten als Team Deutschland gegen die Teams aus Österreich und Slowenien an. Während des Quiz zeigten die Kandidatinnen nicht nur ihr Allgemeinwissen, sondern auch ihre Spielfreude und ihren Eifer. Und ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu.

Bei der Quizshow "1, 2 oder 3" wird Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise vermittelt. Die Antworten müssen die Kandidaten durch das Springen auf eines der Felder anzeigen.

Nach dem Lösen der spannenden und kniffligen Fragen konnten die drei Kandidatinnen aus dem Hohen Odenwald unter tosendem Applaus und voller Stolz den Siegerpokal in die Höhe halten. Die Freude war riesig und die Stimmung am Beben. Die bunte Kulisse und die professionelle Atmosphäre machten diesen Tag für das Rateteam und die Begleitung der Winterhauch-Grundschule zu einem unvergesslichen Erlebnis. Während sich Mitschülerinnen und Mitschüler anschließend wieder mit ihren Lehrerinnen und Lehrern auf den Heimweg nach Waldbrunn machten, ging für das Rateteam der Tag in München noch weiter.

Gemeinsam mit Klassenlehrerin Kirstin Rausch-Jakob und der Begleitung, Madlen Wirnstl, ging es in die Jugendherberge München-Park. Beim anschließenden Abendessen in einem bayrischen Wirtshaus konnten die Schülerinnen den Tag gemeinsam mit allen anderen Rateteams ausklingen lassen.

Am nächsten Tag ging es dann für Paula, Liv und Jule glücklich und zufrieden nach Waldbrunn zurück. Den Kindern der vierten Klasse werden dieser Ausflug nach München und die Teilnahme an "1, 2 oder 3" sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

Info: Die Folge mit Paula, Jule und Liv wird voraussichtlich am Sonntag, 26. Mai 2024, ausgestrahlt.