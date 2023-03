Von Peter Bayer

Eberbach. Auf Eberbach kommt ein XXL-Wochenende zu: Vom 17. bis 19. März gibt es nicht nur an zwei Tagen den Ostermarkt in der Stadthalle und den verkaufsoffenen Sonntag. Am späten Freitagnachmittag beginnen auch die Food-Days. Dazu kommen am Sonntag Ausstellungen von Handwerkern, Autohäusern, E-Bikes und mehr. EWG-Vorsitzender Sven Bauer und KTS-Leiter Tobias Soldner stellten das Programm vor.

Die Food-Trucks kommen wieder nach Eberbach, konzentrieren sich diesmal auf den Neuen Markt. Von süßen Verführungen über deftige Burger ist alles vertreten. Los geht’s am Freitag um 17 Uhr, vielleicht auch schon etwas früher, wenn der Aufbau zügig vonstatten geht. Beginn ist am Samstag um 12 Uhr, am Sonntag geht’s schon um 11 Uhr los. Dazu gibt es Livemusik von Freitag bis Sonntag mit Danny Wünschel (Country) sowie Samstag und Sonntag mit Boppin’B (Rock’n’Roll). Gutscheine – zwei Getränke zum Preis von einem – sollen noch in den Geschäften verteilt werden.

Der traditionelle Ostermarkt des Lions-Clubs Eberbach findet am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr, in der Stadthalle statt. Über 60 Aussteller, davon einige neue, präsentieren im Saal und auf der Empore kreatives Kunsthandwerk auf über 1000 qm Ausstellungsfläche: handbemalte Ostereier, Holzarbeiten, Schmuck und Mineralien, Naturseifen, Schokoladespezialitäten, Mode aus Seide, Wolle oder Leder, Stofftiere und Porzellanpuppen, kreative Kleidung und Taschen, Töpfer- und Korbwaren.

Der Markt soll nicht nur zum Anschauen und Kaufen dienen, sondern auch zum Nach- und Mitmachen anregen. Die Besucher können den Handwerkern über die Schulter schauen und mit den Ausstellern ins Gespräch kommen und sich viele Anregungen und Ideen für ihre eigene Bastelwerkstatt holen.

Für die Bewirtung mit Getränken, kleinen Snacks, Kaffee und leckerem Kuchen sorgt der Lions-Club Eberbach. Es werden auch warme und kalte Leckereien für den großen und kleinen Hunger angeboten. Der Erlös kommt gemeinnützigen Zwecken in Eberbach und Umgebung zugute.

Zum verkaufsoffenen Sonntag lädt von 12.30 bis 17.30 Uhr die Eberbacher Werbegemeinschaft ein. Produkte passend zur Jahreszeit werden von den Händlern in und vor ihren Geschäften und an Ausstellungsständen angeboten. In der Bahnhofstraße West gibt es großes und kleines Kinderschuhmessen mit dem Schuhhaus Fritz Karl. Die große ...