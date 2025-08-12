Dienstag, 12. August 2025

Plus Wo Geschichte auf Natur trifft

Land erkennt Kurwege in Gundelsheim als Kulturdenkmal an

Das Kurwegenetz rund um Schloss Horneck ist jetzt Kulturdenkmal. Es ist ein Stück Medizin- und Stadtgeschichte, das mit neuen Schildern und Angeboten neu belebt wird.

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Die nun als Kulturdenkmale anerkannten Kurwege stehen in enger Verbindung zum Schloss Horneck und beleuchten einen jüngeren Teil seiner Geschichte. Archivfoto: Stadt Gundelsheim

Gundelsheim. (cao/pm) Das Kurwegenetz in Gundelsheim ist in die Liste der Kulturdenkmale des Landes aufgenommen worden. Damit würdigt das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart eine Anlage, die sowohl medizinhistorisch als auch heimatgeschichtlich von Bedeutung ist.

In der Stadt gibt es rund 120 Bau- und Kunstdenkmale, darunter das eindrucksvolle Schloss Horneck,

