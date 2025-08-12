Land erkennt Kurwege in Gundelsheim als Kulturdenkmal an
Das Kurwegenetz rund um Schloss Horneck ist jetzt Kulturdenkmal. Es ist ein Stück Medizin- und Stadtgeschichte, das mit neuen Schildern und Angeboten neu belebt wird.
Gundelsheim. (cao/pm) Das Kurwegenetz in Gundelsheim ist in die Liste der Kulturdenkmale des Landes aufgenommen worden. Damit würdigt das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart eine Anlage, die sowohl medizinhistorisch als auch heimatgeschichtlich von Bedeutung ist.
In der Stadt gibt es rund 120 Bau- und Kunstdenkmale, darunter das eindrucksvolle Schloss Horneck,
