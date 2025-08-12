Gundelsheim. (cao/pm) Das Kurwegenetz in Gundelsheim ist in die Liste der Kulturdenkmale des Landes aufgenommen worden. Damit würdigt das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart eine Anlage, die sowohl medizinhistorisch als auch heimatgeschichtlich von Bedeutung ist.

In der Stadt gibt es rund 120 Bau- und Kunstdenkmale, darunter das eindrucksvolle Schloss Horneck,