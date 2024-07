> Name: Regina Noe

> Alter: 41

> Heimatort: Hainstadt

> Wohnort: Hainstadt (Heidelberg zur Ausbildung, Buchen 2011–2016, jetzt wieder Hainstadt)

> Beruf: Masseurin und medizinische Bademeisterin

> Mitglied in diesen Vereinen/Organisationen: Schützenverein Hainstadt, DLRG Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: Man ist mittendrin und nirgendwo ;-). Ich mag unsere Gegend landschaftlich und kulturell sehr gerne. Es wird viel auf die Beine gestellt, auch wenn man manche Events oft zu spät mitbekommt. Wir haben in der näheren Umgebung viele Möglichkeiten für Unternehmungen: Kino, Schwimmbäder, Sportmöglichkeiten, Tropfsteinhöhle, Spielplätze oder einfach raus in die Natur. Und wenn man Lust auf "Großstadt" hat, dann ist man auch schnell in Heidelberg oder Würzburg.

> Das fehlt in Buchen: Ich finde die medizinische Versorgung, was Haus- und Fachärzte angeht, sehr angespannt. Außerdem ist es schade, dass die Innenstadt immer mehr ausstirbt. Aber dazu gehört es halt auch, dass die Leute die Angebote vor Ort nutzen. Deshalb bin ich dankbar, dass wir in Hainstadt noch den Zuckerbeck zum schnellen Einkaufen haben.

> Mein Lieblingsplatz: Die dicke Eiche in Hainstadt und der Hollersee in Buchen. Und bei schlechtem Wetter das Kino im Walldürn.