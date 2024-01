Hardheim. (jam) Nachdem sich die Gemeinderäte bei der Oktobersitzung in Schweinberg im nichtöffentlichen Teil zum Windkraftausbau im Hardheimer Kommunalwald beraten hatten, verkündete Bürgermeister Stefan Grimm am Montag das Ergebnis. In die Vertragsverhandlungen geht die Gemeinde unter anderem mit der Zeag Erneuerbare Energien, die bereits den Windpark "Kornberg" projektiert. Die Gesellschaft

