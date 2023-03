Berlin/Mosbach. (rüb) Der Informationsfluss zwischen den grünen Spitzenpolitikern läuft offensichtlich vorzüglich: Kurz nach dem Besuch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Landkreis, bei dem er höchstes Lob für die schnelle Genehmigung einer Windkraftanlage in Altheim fand, hat sich nun auch sein Parteifreund Robert Habeck mit den Verhältnissen im Odenwald bestens vertraut gezeigt.

In einer Twitter-Botschaft betonte der Vizekanzler und Wirtschaftsminister, dass Deutschland dringend eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für Windkraft, Solaranlagen und Stromnetze benötige. "Im letzten Jahr ist aber auch schon viel passiert", sagte Habeck und leitete zu zwei Positivbeispielen über. Eines davon befindet sich im Neckar-Odenwald-Kreis, in Altheim.

Dort wird eine über 20 Jahre alte Anlage durch eine neue ersetzt, die zwölfmal so viel Strom erzeugt, wie Habeck herausstellte. Das Besondere an diesem Projekt sei aber die kurze Genehmigungszeit von nur sechs Monaten: "Mehr davon!", so Habecks abschließender Wunsch.