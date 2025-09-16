Dienstag, 16. September 2025

zurück
Plus Windkraft

Werden Buchener Einwände bei Windrad-Planung berücksichtigt?

Ein Windkraft-Plan lässt weiter auf sich warten. Aus 11 könnten sogar bis zu 28 Windräder werden.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 04:00 Uhr 59 Sekunden
Die Windräder auf dem „Eulsberg“ sind nur rund 700 Meter von Hettingen entfernt.

Buchen. (rüb) Er ist kein Ruhmesblatt, sondern vielmehr ein Symbol für das, was unser Land so dermaßen lähmt: der Teilregionalplan Wind, der den Planungsausschusses des Verbandes Rhein-Neckar seit mehr als zehn Jahren (!) beschäftigt. Aufgrund ständig wechselnder Vorgaben und einer Flut von Einwendungen ist noch immer nicht absehbar, wann er endlich in Kraft tritt, wie in der jüngsten Sitzung

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.