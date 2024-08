Eberbach. (M.K.) Ein kurzer Blick in die Chronik und dann stand fest: Seit 2004 findet dieses Ferienprogramm des TV Wiesenbach in Eberbach statt, nur einmal fiel der Ferienspaß bei Kanu Club dem schlechten Wetter zum Opfer. Zu verdanken ist das dem damaligen 1. Vorstand Ralf Thöne und dem Vorstandsmitglied Jürgen Berger, den Mitgliedern und nun dem neuen 1. Vorstand Markus Maier.

Diesmal wurden 16 Kinder zusammen mit elf Erwachsenen (Vorstandsmitglieder und Helfer) auf die Autos verteilt und es konnte losgehen. Beim Kanu Club angekommen, wurden die Kinder zum Umziehen geschickt und die Erwachsenen richteten die Terrasse für den Aufenthalt her. Mit Schwimmwesten versehen, räumten die Kinder schon mal Paddel, Kajaks und Stand-Up-Paddel-Boards ans Ufer.

Da tauchte plötzlich auf dem Neckar ein Boot der DRLG auf, das drei junge Männer an Bord hatte. Ralf löste das Rätsel: Er hatte zur Überraschung diese Aktion organisiert, um professionelle Aufsicht über die Kinder im, beziehungsweise auf dem Wasser gewährleisten zu können. Und es gab eine weitere Überraschung: Markus war dabei, mit großer Kraftanstrengung eine große "Matratze" aufzupumpen. Das war die Neuanschaffung des Vereins, ein großes Stand-Up-Paddel-Board im XXL-Format mit Platz für sechs bis acht Kinder. Gemeinsam wurde das schwere Gerät zum Wasser getragen.

Nach einer kurzen Einweisung von Markus und den DRLG-Männern waren die Kinder nicht mehr zu halten und hatten mächtig Spaß. Auch die Begleiter befanden sich mittendrin. Ein Sturz ins Wasser war bei diesen Temperaturen kein Problem, außerdem patrouillierte das DRLG-Boot und hatte alles im Blick.

Zwischendurch machten die Kinder dann mal eine Pause, um sich bei kühlen Getränken, Muffins und Kuchen für die nächste Tour zu stärken, und auch die Besatzung der DRLG hatte sich eine Kaffeepause verdient.

Die restlichen Betreuer genossen das bunte Treiben auf dem Wasser im Schatten sitzend und hatten ihre Freude dran. Zum Schluss wurden noch ein paar Kinder und Erwachsene ins DLRG-Boot geladen und durften ein paar Runden mitfahren, bevor sich die Besatzung verabschiedete.

Dann ging es ans Aufräumen, alles musste wieder im Bootshaus verstaut werden. Das machte hungrig und so fanden die vorbereiteten Laugenstangen und Gemüsesticks reißenden Absatz. Nach dieser Stärkung kletterten die Kinder müde und zufrieden in die Autos und wurden bei ihren Familien in Wiesenbach abgeliefert.

Für diesen schönen Nachmittag bedankte sich der ganze Verein bei Markus Maier, Ralf, Jürgen, dem DRLG-Team, der Organisatorin Beate und den vereinseigenen Helfern, die alle zusammen dazu beigetragen haben, dieses Ferienprogramm wieder zu einem schönen Erlebnis zu machen.