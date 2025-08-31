Zündholzschachteln erzählen Walldürner Wirtshaus-Geschichte
Eine Sammlung alter Zündholzschachteln zeigt, wie Wirte in Walldürn einst ihre Gasthäuser bewarben. Sie weckt Erinnerungen an längst verschwundene Lokale.
Von Joachim Dörr
Walldürn. Wie die Walldürner Wirtsleute die Vorzüge, Spezialitäten und Besonderheiten ihrer Lokalitäten in den 60er und 70er Jahren beworben haben, zeigt eine kleine Sammlung von Zündholzschachteln aus dieser Epoche. Sammler solcher Schachteln und Etiketten nennt man Phillumenisten, also "Freunde des Lichts".
Die meisten Zündholzschachteln und
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+