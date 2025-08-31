Sonntag, 31. August 2025

Plus Wie Wirte warben

Zündholzschachteln erzählen Walldürner Wirtshaus-Geschichte

Eine Sammlung alter Zündholzschachteln zeigt, wie Wirte in Walldürn einst ihre Gasthäuser bewarben. Sie weckt Erinnerungen an längst verschwundene Lokale.

31.08.2025 UPDATE: 31.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 12 Sekunden
Die einstige Bahnhofstraße (später Buchener Landstraße und heute Adolf-Kolping-Straße) galt um 1900 als „Prachtstraße“ Walldürns. Links zu erkennen ist der „Zähringer Hof“, der viele wechselnde Wirte erlebte. Foto: Archiv Karl Weiß

Von Joachim Dörr

Walldürn. Wie die Walldürner Wirtsleute die Vorzüge, Spezialitäten und Besonderheiten ihrer Lokalitäten in den 60er und 70er Jahren beworben haben, zeigt eine kleine Sammlung von Zündholzschachteln aus dieser Epoche. Sammler solcher Schachteln und Etiketten nennt man Phillumenisten, also "Freunde des Lichts".

Die meisten Zündholzschachteln und

