Wertheim. (pm) Die Stadt Wertheim erwirbt das Areal der Rotkreuzklinik. Die Nachnutzung soll durch die baldige Einrichtung zweier Fachkliniken in Kombination mit einer Grund- und Regelversorgung sowie einer Notaufnahme erfolgen. Diese weitreichenden Entscheidungen hat der Gemeinderat am Montag in nichtöffentlicher Sitzung getroffen. Der Gemeinderatssitzung vorgeschaltet war eine Besichtigung der ehemaligen Rotkreuzklinik.

"Wir bekommen ein voll funktionsfähiges Krankenhaus, und jeder Quadratmeter des Klinikgebäudes wird gut genutzt", fasste Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez die Dimension des Nutzungskonzepts zusammen.

In einem Pressegespräch am Mittwoch erläuterte er gemeinsam mit Fachbereichsleiter Helmut Wießner und den Fraktionsvorsitzenden die Beschlusslage. Er äußerte sich dabei "froh und dankbar, dass der Gemeinderat in diesen wichtigen Punkten Klarheit geschaffen hat." Noch habe man keine hundertprozentige Sicherheit, "aber Grund zu großer Zuversicht", dass die Verhandlungen und Genehmigungsverfahren erfolgreich abgeschlossen werden können.

Der Gemeinderat hat sich in seiner Beschlussfassung auch dazu bekannt, die Wiedereinrichtung und den Betrieb einer stationären Notaufnahme jährlich mit 2,75 Millionen Euro abzusichern. Man werde vor allem auf den Landkreis, aber auch auf die Nachbarkommunen zugehen und sie um Unterstützung bitten, kündigte OB Herrera Torrez an. "Der Betrag ist eine realistische Größe, aber auch eine echte Herausforderung für unseren Haushalt."

Erwerb des Klinikareals

Unmittelbar nach Scheitern des Insolvenzverfahrens der Rotkreuzklinik am 21. Juni hatte OB Herrera Torrez den Willen der Stadt Wertheim bekundet, das Krankenhausareal zu erwerben. Vorrangiges Ziel war die Weiterentwicklung des Gebäudes zu einem Gesundheitszentrum und die Integration einer stationären Notfallversorgung, um die im Landeskrankenhausplan verankerten Planbetten am Standort Wertheim zu erhalten.

Das vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration daraufhin angeforderte Konzept für eine mögliche Nachfolgenutzung hat die Stadt fristgerecht am 24. Juli vorgelegt. Die Eckpunkte dieses Konzepts, das neben der Notfallversorgung auch die Möglichkeit der stationären medizinischen Versorgung der Bürger vorsieht, wurden dem neukonstituierten Gemeinderat am 23. Juli in nichtöffentlicher Sitzung vorgestellt. Sowohl vom Ministerium wie auch von Seiten der Kostenträger liegen zu dem Konzept zwischenzeitlich positive Stellungnahmen vor.

Den Erwerb von Grundstück, Gebäude und Inventar der Rotkreuzklinik hat die Stadt mit dem Generalhandlungsbevollmächtigten verhandelt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Gebäude wird lastenfrei übereignet. Gemeinderat sowie die Aufsichtsräte der Stadtentwicklungsgesellschaft Wertheim (STEG) und der Städtischen Holding haben den Kauf am 12. August beschlossen. Künftige Eigentümerin soll die Stadtentwicklungsgesellschaft Wertheim mbH sein. Die Kosten des Erwerbs und des laufenden Betriebs sollen langfristig durch Mieteinnahmen erwirtschaftet werden, sodass die Stadt Wertheim den Kauf finanziell nicht bezuschussen muss. Die notarielle Beurkundung des Kaufvertrags kann voraussichtlich noch im August erfolgen.

Für den Erwerb durch die STEG hat man sich auch aus Zeitgründen entschieden. Die Verwaltung prüft im Auftrag des Gemeinderats die spätere Übertragung des erworbenen Areals in eine neu zu gründende Gesellschaft.

Nachfolgenutzung des Klinikgebäudes

Die Verhandlungen der Stadt mit potenziellen Mietern der Flächen sind weit fortgeschritten und stehen vor dem Abschluss. Verhandlungspartner sind zum einen die Westfalenklinikgruppe und zum anderen die Mediclin AG. Mit dem Nutzungskonzept "Bürgerspital Wertheim" der Westfalenklinikgruppe und der stationären neurologischen Rehabilitation der Mediclin AG können werthaltige medizinische Dienstleistungen zeitnah und langfristig im Gebäude angesiedelt und gleichzeitig die seit Monaten durch Bürgerschaft, Politik und niedergelassene Ärzte als vordringlich geforderte "Basisnotfallversorgung" am Standort Wertheim sichergestellt werden.

Konzept "Bürgerspital Wertheim"

Die Westfalenklinikgruppe bzw. eine von ihr für den Standort Wertheim zu gründende gemeinnützige Betreibergesellschaft beabsichtigt, auf wesentlichen Teilflächen des Klinikgebäudes das "Bürgerspital Wertheim" zu realisieren. Das Konzept sieht eine Kombination aus Fachklinik, Grund- und Regelversorgung sowie Notfallversorgung vor. Mit einem sehr breiten Kooperationsangebot mit der Wertheimer Ärzteschaft soll eine Grund- und Regelversorgung mit rund 65 bis 70 Betten für Innere Medizin und Chirurgie entstehen. Auf das Zentrum für bariatrische Chirurgie (Adipositaschirurgie) sollen weitere 20 bis 25 Betten entfallen. Das spezialisierte Behandlungsangebot profitiert von einer vorhandenen Struktur ambulanter Zentren der Westfalenklinikgruppe/Weight Doctors, indem die Patienten mit stationärer Indikation künftig nach Wertheim eingewiesen werden.

Weil die Vorhaltung dieser Strukturen aufwendig und umfassend ist, ergeben sich Synergieeffekte für die Notfallversorgung. Die Bereitstellung einer zentralen Notaufnahme (ZNA) ist daher als zusätzlicher Leistungsbereich unter Nutzung von Synergien ("24/7"-Facharzt, Radiologie etc.) möglich.

Der dauerhafte Betrieb der Notfallversorgung wird defizitär sein. Deshalb erwartet die Westfalenklinikgruppe eine jährliche finanzielle Unterstützung in Höhe von 2,75 Millionen Euro. Der Gemeinderat hat die Verwaltung ermächtigt, dazu mit der Westfalenklinikgruppe eine entsprechende Vereinbarung zu schließen. Sie wurde zudem beauftragt, für die jährliche finanzielle Unterstützung eine rechtssichere Lösung zu erarbeiten.

Die Stadt Wertheim setzt darauf, dass die Nachbarkommunen, deren Bürger von der dann wieder verfügbaren Notfall- sowie Grund- und Regelversorgung ebenfalls profitieren, sie auf freiwilliger Basis unterstützen. Große Erwartungen richten sich insbesondere an den Landkreis Main-Tauber sowie den Kreistag, der bereits in der Vergangenheit dargelegt hat, dass er zu einer finanziellen Unterstützung der Notfallversorgung am Standort Wertheim bereit ist.

Start im vierten Quartal möglich

Die Realisierung des "Bürgerspitals Wertheim" ist abhängig von Voraussetzungen wie der Neu-Zulassung der Klinik, der Aufnahme in den Landeskrankenhausplan und der Finanzierung der Leistungen durch die Sozialleistungsträger. Die bisherigen Signale sind positiv, so dass bei erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen und Genehmigungsverfahren ein sukzessiver Betriebsstart im vierten Quartal möglich sein könnte.

Stationäre neurologische Reha

Der zweite Verhandlungspartner der Stadt Wertheim ist die Mediclin AG. Der große, bundesweit tätige medizinische Dienstleister mit Sitz in Offenburg möchte, zusätzlich zum "Bürgerspital Wertheim", eine Fachklinik für stationäre neurologische Rehabilitation auf den noch zur Verfügung stehenden Flächen im Klinikgebäude betreiben. Zwischen den beiden Konzepten können zahlreiche Synergieeffekte geschaffen werden.

Die Nutzungskonzeption beinhaltet aktuell 88 Betten sowie die erforderlichen Therapieflächen. Vorgesehen ist zudem die Übernahme der Küche im Wirtschaftsgebäude durch die Mediclin AG. Neben Patienten und Mitarbeitern beider Kliniken sollen auch externe Gäste/Kunden über die Cafeteria versorgt werden können. Die Mediclin AG strebt ebenfalls einen Betriebsstart im vierten Quartal an.

Mit diesen beiden Nutzungsbausteinen und dem bislang bereits bestehenden Dialysezentrum von Dr. Seibold und Dr. Breunig könnte ab der Übernahme des Gebäudes durch die STEG innerhalb weniger Monate eine Vollbelegung des Rotkreuzklinikgebäudes erreicht werden.