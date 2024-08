Wertheim. (pm) Die groß angelegte Sanierung der Landesstraße L2310 zwischen Wertheim und Mondfeld im Auftrag des Regierungspräsidiums Stuttgart wird mit dem dritten Bauabschnitt ab Montag, 26. August, fortgesetzt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 11. Oktober. Während dieses Zeitraums muss die Straße ab der Einmündung Rainbachstraße bei Grünenwört bis zur Staustufe Faulbach bei Mondfeld voll gesperrt werden.

Im ersten Bauabschnitt vom 25. Juli bis 18. August wurde die Kreuzung Hafenstraße/Am Stammholz umgebaut. Diese Strecke ist wieder befahrbar. Im zweiten Bauabschnitt wird die Fahrbahndecke ab der Kreuzung Gemeindeverbindungsstraße Bestenheid-Wartberg bis zur Kreuzung Am Stammholz/Hafenstraße erneuert.

Der dritte Bauabschnitt schließt sich ab 26. August an und sieht bis 11. Oktober die Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Grünenwört und der Staustufe Faulbach vor.

Während des dritten Bauabschnitts ist Grünenwört nur noch über die Karl-Kirchner-Straße aus Fahrtrichtung Bestenheid kommend erreichbar. Nach Mondfeld gelangt man über eine großräumige Umleitungsstrecke über die Gemeindeverbindungsstraße Bestenheid-Wartberg, den Berliner Ring, die Landesstraße 508 (Nassig), die Kreisstraße 2879 (Boxtal) und die Landesstraße 2310 (Mondfeld). Die Umleitung nach Wertheim erfolgt in umgekehrter Richtung. Beide Umleitungsstrecken sind deutlich ausgeschildert.

Der parallel zur Landesstraße verlaufende Rad- und Gehweg bleibt nutzbar. Von der Baumaßnahme sind auch zwei Buslinien 972 und 977 betroffen. Die Haltestellen in Mondfeld, Faulbach (Staustufe) und Grünenwört können nicht bedient werden. Die Haltestellen in Freudenberg und Bestenheid werden nur teilweise angefahren. Auf der bayerischen Seite ist an den Haltestellen der Zu- und Ausstieg möglich. Mit Verspätungen im Linienverkehr muss gerechnet werden.

Die entsprechende Kennzeichnung der Haltestellen erfolgt durch die Verkehrsbetriebe. Die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber erarbeitet derzeit ein Konzept, damit der Schülerverkehr aus Grünenwört und Mondfeld nach Ferienende ab 9. September bedient und durchgeführt werden kann.