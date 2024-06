Wertheim. (pm) Der Insolvenzverwalter der Wertheimer Rotkreuzklinik hat am Mittwoch darüber informiert, dass das Insolvenzverfahren gescheitert ist. Es fehle an Zeit und Geld und an einer Perspektive für die Klinik, nachdem die Verhandlungen mit Dr. Josef Oswald zur Nachnutzung als Fachklinik ergebnislos beendet wurden.

"Das Insolvenzverfahren über die Rotkreuzklinik endet in einem