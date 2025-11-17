Montag, 17. November 2025

zurück
Wertheim

83-Jähriger stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Der Mann wurde bei Löscharbeiten gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 15:27 Uhr 27 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Wertheim. (pol/mare) Am Montagmorgen ist es in Wertheim zum Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Dabei ist ein 83-jähriger Mann verstorben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Gegen 10.30 Uhr kam es demnach aus noch unbekannter Ursache zur Rauchentwicklung in dem Gebäude in der Straße "Im Tal" Im Zuge der Löscharbeiten fand die Feuerwehr den 83-jährigen Bewohner des Hauses regungslos auf. Von den Rettungskräften konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Kreisstraße K2879 zwischen Nassig und Wessental für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die genaue Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.