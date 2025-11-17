Wertheim. (pol/mare) Am Montagmorgen ist es in Wertheim zum Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Dabei ist ein 83-jähriger Mann verstorben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Gegen 10.30 Uhr kam es demnach aus noch unbekannter Ursache zur Rauchentwicklung in dem Gebäude in der Straße "Im Tal" Im Zuge der Löscharbeiten fand die Feuerwehr den 83-jährigen Bewohner des Hauses regungslos auf. Von den Rettungskräften konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Kreisstraße K2879 zwischen Nassig und Wessental für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die genaue Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.