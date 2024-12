Von Kevin Retlich

Adelsheim. Am dritten Adventswochenende erstrahlte Adelsheim im festlichen Glanz seines 45. Weihnachtsmarkts. Vor der historischen Kulisse des Unterschlosses und unter funkelnden Lichterketten bot sich den zahlreichen Besuchern ein vorweihnachtliches Erlebnis. Ob handgefertigte Kunstwerke, liebevoll dekorierte Stände oder der verführerische Duft nach Glühwein und süßen Köstlichkeiten – der Markt hatte für jeden etwas zu bieten.

Mit einer Vielfalt an Angeboten und seiner besonderen Atmosphäre wurde er erneut zu einem Ort, an dem Gemeinschaft und Vorfreude auf die Festtage spürbar wurden. Der Erfolg dieses besonderen Events ist vor allem den engagierten Mitgliedern des Jugendhauses zu verdanken, die mit großem Einsatz für den Aufbau und die Dekoration sorgten.

Die Eröffnung am Freitagnachmittag wurde von der Bläsergruppe des Eckenberg-Gymnasiums musikalisch begleitet, bevor das Krippenspiel des evangelischen Kindergartens in der Stadtkirche die Besucher in vorweihnachtliche Stimmung versetzte.

Der Besuch des Weihnachtsmanns sorgte bei den kleinen Besuchern für leuchtende Augen.​ Foto: Kevin Retlich

Gemeinsam mit dem Vorstand des Jugendhauses eröffnete Bürgermeister Wolfram Bernhardt den Weihnachtsmarkt und hieß die zahlreichen Gäste willkommen. In seiner Rede dankte er allen Helfern, darunter dem Bauhof sowie den teilnehmenden Vereinen und Organisationen, für ihren Einsatz.

Ein besonderer Dank galt Baron Louis von Adelsheim für die großzügige Bereitstellung des Schlosshofs, der die romantische Kulisse des Marktes prägte. Hierzu trug auch wieder der Verein "Adelsheim leuchtet" bei, der das Unterschloss und die Stadtkirche mittels Videoprojektionen in eine magische weihnachtliche Atmosphäre tauchen ließ.

Danach ging es direkt mit dem ersten musikalischen Highlight weiter: Die Jugendkapelle Adelsheim und der Gesangverein 1839 Adelsheim, unterstützt vom katholischen Kirchenchor, luden zum gemeinsamen Weihnachtssingen ein. Mit bekannten Weihnachtsliedern brachten sie die Besucher zum Mitsingen und sorgten für eine feierliche Einstimmung auf die kommenden Festtage.

Ein Streifzug über den Markt offenbarte ein beeindruckendes Angebot an Speisen und Getränken: Von traditionellem Seelenbrot über Raclette und Erbsensuppe aus der Feldküche bis hin zu süßen Verlockungen wie Waffeln und Crêpes war für jeden Geschmack etwas dabei.

Liebhaber besonderer Glühweinsorten konnten zwischen Klassikern und ausgefallenen Varianten wie Heidelbeerglühwein, Glühgin oder Glühmost wählen. Alkoholfreie Alternativen sorgten dafür, dass wirklich jeder Besucher auf seine Kosten kam.

Und an den kunstvoll dekorierten Ständen luden regionale Händler zum Stöbern ein und präsentierten ein vielfältiges Angebot an einzigartigen Geschenkideen. Selbstgestricktes, handgemachte Liköre und festliche Dekorationsartikel fanden zahlreiche Abnehmer und boten viele Ideen für Weihnachtsgeschenke.

Am Samstag begeisterte der Schulchor der Martin-von-Adelsheim-Schule mit einem Mix aus traditionellen und modernen Weihnachtsliedern. Der Duft von frisch gebackenem Stockbrot lockte Familien mit Kindern an den Stand des katholischen Kindergartens und der Jugendkapelle.

Die vom Team des Heimatmuseums präsentierte Modellbahnausstellung im Rathaus faszinierte sowohl die großen als auch kleinen Gäste. Foto: Kevin Retlich

Ein besonderes Highlight war die vom Team des Heimatmuseums präsentierte Modellbahnausstellung im Rathaus, die sowohl am Samstag als auch am Sonntag Groß und Klein gleichermaßen faszinierte. Die liebevoll gestalteten Miniaturlandschaften und detailreichen Lokomotiven zogen zahlreiche Besucher an. Im Foyer des Rathauses bot das Museumsteam dazu Kaffee und hausgemachten Kuchen an.

Der Sonntag lockte noch einmal zahlreiche Besucher an. Viele nutzten die Gelegenheit, ein letztes Mal durch die stimmungsvoll beleuchteten Stände zu schlendern und die einzigartige Atmosphäre zu genießen. Ein besonderes Highlight war der Besuch des Weihnachtsmanns, der mit seinem prall gefüllten Geschenkesack Kinderherzen höherschlagen ließ. Mit leuchtenden Augen nahmen die kleinen Besucher ihre Geschenke entgegen.

Musikalisch wurde der letzte Markttag von der Formation "Blechgeflüster" begleitet, die mit ihren festlichen Klängen für besinnliche Momente sorgte. Ihre Musik erfüllte den historischen Schlosshof und die Gassen des Marktes, während Besucher gemütlich an den Ständen verweilten, Glühwein genossen oder sich von der einzigartigen Stimmung verzaubern ließen. Die weihnachtlichen Melodien der Formation rundeten das Programm perfekt ab und ließen den Weihnachtsmarkt in einer besinnlichen Atmosphäre ausklingen.