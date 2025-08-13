Gundelsheim. (RNZ) Die Gundelsheimer Ortsteile Bachenau, Tiefenbach und Obergriesheim haben ein Problem: An Spitzentagen mit besonders hohen Temperaturen wird mehr Wasser verbraucht, als es die festgelegten Tagesbezugsmengen beim Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung zulassen.

Bisher war das nicht so schlimm, da sich die Überschreitungen im Monatsschnitt der drei Ortsteile fast immer