Hoher Wasserverbrauch droht für Gundelsheim teuer zu werden
Ab 2025 wird Wasser tagesaktuell abgerechnet. In Bachenau, Tiefenbach und Obergriesheim drohen hohe Mehrkosten bei Überschreitungen der Tagesmengen.
Gundelsheim. (RNZ) Die Gundelsheimer Ortsteile Bachenau, Tiefenbach und Obergriesheim haben ein Problem: An Spitzentagen mit besonders hohen Temperaturen wird mehr Wasser verbraucht, als es die festgelegten Tagesbezugsmengen beim Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung zulassen.
Bisher war das nicht so schlimm, da sich die Überschreitungen im Monatsschnitt der drei Ortsteile fast immer
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+