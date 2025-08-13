Mittwoch, 13. August 2025

Plus Wasserversorgung

Hoher Wasserverbrauch droht für Gundelsheim teuer zu werden

Ab 2025 wird Wasser tagesaktuell abgerechnet. In Bachenau, Tiefenbach und Obergriesheim drohen hohe Mehrkosten bei Überschreitungen der Tagesmengen.

13.08.2025 UPDATE: 13.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 47 Sekunden
Der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach. Archiv-Foto: Falk-Stéphane Dezort

Gundelsheim. (RNZ) Die Gundelsheimer Ortsteile Bachenau, Tiefenbach und Obergriesheim haben ein Problem: An Spitzentagen mit besonders hohen Temperaturen wird mehr Wasser verbraucht, als es die festgelegten Tagesbezugsmengen beim Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung zulassen.

Bisher war das nicht so schlimm, da sich die Überschreitungen im Monatsschnitt der drei Ortsteile fast immer

