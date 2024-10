Zum „Reiseziel des Jahres 2024“ kürte das schwedische Reisemagazin „Freedom Travel“ Miltenberg am Untermain. Der Preis wurde auf der schwedischen Reise- und Campingmesse „Elmia“ in Jönköping verliehen. Die Freude in Miltenberg ist groß. Foto: Roland Schönmüller