Hans-Jörg Englert zeigt an einer über 150 Jahre alten Linde in Altheim, wie sich der bereits zu großen Teilen abgestorbene Baum noch durch kleine Triebe notversorgt. Foto: Ann-Kathrin Frei

Von Hannah Störzer

Walldürn. In Walldürn und den Stadtteilen befinden sich derzeit rund 4000 Bäume im städtischen Besitz. Nur noch wenige von ihnen sind über 100 Jahre alt. Sie zu pflegen, zu schützen, dabei aber gleichzeitig für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu sorgen, ist die Aufgabe von Hans-Jörg Englert. 2019 hat er deshalb die Aufgabe des Baumkontrolleurs für die Stadt Walldürn übernommen.

Er kümmert sich um die 4000 Bäume und behält gleichzeitig die Sicherheit der Menschen im Blick. Im Gespräch mit der RNZ erzählt der Forstwirt von den Problemen, die die Bäume aufweisen und welche Maßnahmen dagegen unternommen werden.

Angefangen mit der Arbeit als Forstwirt hat er 1982. Schon früh merkte er, dass ihn die Biologie beeindruckt und begeistert. Dass dieser Aspekt bei der Arbeit des Baumkontrolleurs wichtig ist, verstand er schnell. Gibt es doch zahlreiche Pilze, die einen Baum befallen können.

Bei seiner Arbeit als Baumkontrolleur ist er nicht nur für die Sicherung, sondern auch für die Pflege und den allgemeinen Erhalt der Bäume zuständig. Im Fokus seiner Arbeit steht dabei immer die Verkehrssicherung. "Die Bäume dürfen keine Gefahr für den Menschen darstellen." Bei der Kontrolle der Bäume stehen ihm jedoch keine professionelle Hilfsmittel zur Verfügung.

"All das Wissen, das ich benötige, habe ich mir über die Jahre selbst angelesen. Durch eine Vielzahl an verschiedenen Pilzen und neue Krankheiten der Bäume gab es sehr viel Neues und Interessantes für mich zu lernen", führt der Forstwirt aus. Ob ein Baum zur Gefahrenstelle geworden ist, entscheidet Englert bei der Sichtung – "viel ist auch reiner Menschenverstand".

Hans-Jörg Englert berichtet von den häufigsten Problemen, die er bei seiner Arbeit antrifft, und den damit verbundenen Maßnahmen. Dinge wie Pilzbefall durch Hohlräume in den Bäumen, Totholz, zu wenig Platz für die Ausbreitung der Wurzeln, Veränderung der Pilzarten durch den Klimawandel oder der Angriff und die Zerstörung des Holzes durch verschiedene Käferarten, wie den Bockkäfer, stehen auf der Tagesordnung.

Eine weitere Problematik sei, so Englert, dass die Bäume in der städtischen Pflege bei den Arbeiten "verletzt" werden. "Das Themengebiet ist noch relativ neu, die Mitarbeiter handeln nach ihrem besten Wissen", erklärt Hans-Jörg Englert. "Das hierbei Fehler passieren, ist menschlich", so der Forstwirt weiter. Um diese Schwierigkeit zu beseitigen, hat der Bauhof bereits begonnen, Schulungen für die Mitarbeiter rund um das Thema "richtige Baumpflege" durchzuführen.

Damit die Stämme nicht auseinanderwachsen, werden sie durch ein dickes Seil gesichert. Foto: Hannah Störzer

Baumkontrolleur Hans-Jörg Englert zeigt die sogenannten Zwiesel als weitere Schwierigkeit auf. Als Zwiesel bezeichnet man die Aufgabelung eines Stammes in zwei gleich starke einzelne. Um nun eine Neigung des Baumes in eine bestimmte Richtung zu verhindern, wird ein starkes Seil zwischen den Zwieseln befestigt. Das Seil dient als Sicherung. "Sobald es Spannung aufbaut, ist das für mich ein sicheres Zeichen, dass die Stämme auseinanderziehen und Handeln gefragt ist", erklärt er.

Eine weitere Maßnahme ist die Entfernung von Totholz, da es großen Schaden anrichten kann, wenn es auf einen Passanten fällt, denn "selbst kleine Äste können verletzen". Generell ist die regelmäßige, meist einmal jährlich stattfindende Kontrolle der Bäume essenziell. Vor allem Reiterate sind ein Zeichen dafür, dass ein Baum eine Problemstelle hat. Denn diese Triebe bilden sich nur, wenn ein Baum "notversorgt" werden muss.

Dieses Phänomen zeigt sich bei einer über 150 Jahre alten Linde in Altheim. Die Stämme der Linde mussten schon gefällt werden, dennoch ist sie noch nicht bereit aufzugeben und hat deshalb Reiterate, also diese kleinen Verästelungen, gebildet. Fakt ist nämlich: "Die Natur selbst kümmert sich am besten um sich", so der Forstwirt.

Eine weitere Linde, die daneben steht, überlasst Englert ebenfalls der Natur. "An dieser Stelle gefährdet sie niemanden, daher lasse ich sie wachsen. Erst wenn ich merke, dass sie eine Gefahr darstellt, greife ich ein."

Entdeckt Hans-Jörg Englert ein schwerwiegendes Problem, darf er jedoch nicht selbst handeln. Die alleinige Entscheidung über den weiteren Vorgang liegt bei der Stadt. Um dennoch Empfehlungen auszusprechen, nutzt er die sogenannte "Sunmobil"-App. Dort trägt er alle wichtigen Fakten der einzelnen Bäume, die Probleme und seine Vorschläge zu möglichen Maßnahmen ein.

Besondere Sorgenkinder stehen in Walldürn unter anderem am Seespielplatz, am Friedhof oder am Geriatriezentrum, dieser Baum wird sogar zweimal im Jahr kontrolliert. Auch am Gottersdorfer See kann man eines der Sorgenkinder betrachten. Bei diesen Bäumen ist sehr oft das Problem, dass sie zu wenig Platz haben, um ihre Wurzeln ausreichend ausbreiten zu können. Auslöser dafür sind meist neu gepflasterte Wege oder Parkplätze – Es verhält sich ähnlich wie eine Pflanze in einem zu kleinen Topf.

Bei seiner Arbeit sind Konflikte mit der Bevölkerung nicht unüblich. Oft werden Bäume für sehr viel Geld eingesetzt. Nicht selten ist die Bevölkerung nach einer gewissen Zeit aber von dem vielen Laub genervt und schneidet die Bäume kurz. Durch das falsche Kürzen sterben die Bäume ab. Danach folgt, was folgen muss: Die Bäume müssen für abermals viel Geld entfernt werden.

Der Forstwirt ist sich sicher: "Der Mensch richtet am meisten Schaden an, da bei Arbeiten durch die menschliche Hand viel kaputt geht. Oft ist es auch das fehlende Wissen über die Bäume. Beispielsweise sollten nur Äste mit einem Umfang von bis zu zehn Zentimetern abgeschnitten werden." Englert ist deshalb der Ansicht: "Baumpflege fängt schon beim Pflanzen an."

Während des Gesprächs wird seine Begeisterung für Bäume deutlich, doch auch für ihn ist klar: "Zuerst kommt der Mensch, dann der Baum. Verkehrssicherung und Baumerhalt müssen sich immer ausgleichen."

Zuletzt spricht er allerdings noch einen Appell an die Bevölkerung aus. "Wenn ihr einen Eimer Wasser übrig habt, wässert die Bäume, vor allem im Sommer ist das sehr wichtig." Außerdem solle sich der Mensch an der Natur und den Bäumen erfreuen, statt sich über Dinge wie zu viel Laub zu ärgern.