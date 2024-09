Walldürn. (rjs/pol) Parolen wie "Gegen das System!", "Nur Gott kann mich richten" oder "Free Palestine" haben Unbekannte an die Außenfassade einer städtischen Lagerhalle in der Gregor-Mendel-Straße gesprüht. Die Graffitis in schwarzer und rosa Farbe erstrecken sich im Erdgeschoss über eine Länge von gut 30 Metern über Betonwände und Stahltüren hinweg. Ob ein oder mehrere Täter an den Schmierereien beteiligt waren, ist zurzeit noch unklar.

Den Zeitpunkt des Vorfalls hat die Polizei inzwischen eingrenzen können: Zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, sollen die Graffitis entstanden sein. Der Schaden lässt sich nach Polizeiangaben noch nicht beziffern. Das Gebäude war früher Bestandteil des Bundeswehrlagers "Leinenkugel". Im Rahmen der Umwandlung des Areals in Bauland für Wohnbebauung hatte die Stadt die Halle für eigene Zwecke, aber auch als Lagermöglichkeit für Vereine erworben.

Ein weiterer Fall von Vandalismus mit einem Schaden in ebenfalls unbekannter Höhe wurde der Polizei Anfang der Woche gemeldet: Gegen 4.45 Uhr am frühen Montagmorgen hatten sich offenbar zwei Unbekannte mutwillig an einem Zaun im Stadtgebiet zu schaffen gemacht und diesen verbogen.

Möglicherweise dieselben Personen verschafften sich in der Nacht auf Dienstag Zugang zu zwei unverschlossenen Autos. In der Berliner Straße und im Dörrebrunnen öffneten die Täter einen Mercedes und einen Skoda und entwendeten jeweils einen Geldbeutel. Die darin enthaltenen Bankkarten verwendeten die Diebe anschließend an verschiedenen Automaten, um Zigaretten zu kaufen. Der Schaden für die Bestohlenen beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

In allen drei Fällen suchen die Beamten des Polizeipostens Walldürn (Telefon 06282/926660) Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Anwohner im Bereich der Tatorte sollen mögliche Videoaufzeichnungen überprüfen und insbesondere in der Berliner Straße und im Dörrebrunnen auf eventuell weggeworfene Geldbeutel achten. Möglicherweise wurden die Portemonnaies in Mülltonnen oder ein Gebüsch geworfen.