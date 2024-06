Walldürn. (pm) Im Natur- und Vogelschutzgebiet "Lappen und Eiderbachgraben" zwischen Walldürn und Buchen sind Anfang Juni die ersten Kiebitze flügge geworden. Infolge des Kälteeinbruchs im April gab es jedoch Nachgelege, die teilweise erst in den kommenden Tagen schlüpfen werden. Von den Landwirten wird deshalb besondere Rücksichtnahme verlangt.

Durch die anhaltenden Niederschläge seit dem letzten Herbst waren die Bedingungen für die Watvögel diese Saison sehr günstig. Der Bruterfolg kann sich aber auch sehen lassen: Sieben bis acht Brutpaare haben im "Lappen" gebrütet und bisher über 15 Junge aufgezogen.

Damit ist für die letzten Jahre ein neuer Rekord in Sachen Kiebitze erreicht. Jahrelang war es den "Lappen"-Kiebitzen überhaupt nicht mehr gelungen, ihren Nachwuchs durchzubringen. Erst seit 2021 schützt ein Elektrozaun die Bodenbrüter während der Brut- und Aufzuchtzeit vor allzu hungrigen Beutegreifern.

Zum Erfolg des Projekts tragen auch der Einsatz von Ehrenamtlichen vor Ort und die Kooperationsbereitschaft der Naturfreunde bei, die das Land bewirtschaften. Zwei Drittel des Naturschutzgebiets werden inzwischen unter besonderen naturschutzfachlichen Auflagen bewirtschaftet. Dafür werden von der Unteren Naturschutzbehörde Fördergelder aus der Landschaftspflegerichtlinie ausgezahlt.

Die Beobachtung der Kiebitze übernimmt in diesem Jahr erstmals ein ganzes Team von Ehrenamtlichen: Mitglieder des Biotopschutzbunds Walldürn, des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) Buchen, des Naturschutzbunds (Nabu) Mosbach und der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft (OGBW) Neckar-Odenwald unterstützen das Naturschutzreferat des Regierungspräsidiums Karlsruhe, seit der langjährige Betreuer Peter Rückert aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten muss.

Wenn die letzten Jungvögel noch flugfähig sind, wird der Elektrozaun durch den Pflegetrupp des Regierungspräsidiums abgebaut. Dann bleibt zu hoffen, dass einige der jungen Kiebitze nächstes Jahr zu ihrer Kinderstube zurückkehren werden und die Population weiter wachsen kann.

Info: Weitere Informationen finden sich unter www.um.baden-wuerttemberg.de

Ackerbrache mit Kiebitzgelege im „Lappen“: Kiebitze legen meist vier Eier in offenen Bodenmulden ab. Foto: Bernhard Spreitzenbarth

Der Kiebitz:

> Der Vogel des Jahres 2024 ist in Baden-Württemberg vom Aussterben bedroht. Wie bei anderen Feld- und Wiesenvögeln auch sind ihre Bestände in den letzten Jahrzehnten europaweit stark eingebrochen, denn ihre Lebensbedingungen haben sich durch Zersiedlung und Intensivierung der Landwirtschaft zunehmend verschlechtert. Im Natur- und Vogelschutzgebiet "Lappen" befindet sich das letzte Bruthabitat im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis.

> Der Kiebitz ist ein ausgesprochener Kulturfolger. Er besiedelt vor allem landwirtschaftliche Nutzflächen: Wiesen, Weiden und Äcker, die durch hohe Grundwasserstände besonders feucht sind. Dabei meiden die Vögel Gehölzstrukturen und andere Sichtbarrieren, um rechtzeitig auf mögliche Fressfeinde aufmerksam zu werden. Hauptnahrung der Kiebitze sind Insekten, Spinnen und wirbellose Kleintiere wie Würmer am und im Boden. In feuchten, artenreichen Wiesen mit lückiger Vegetation finden sie besonders viel davon.

> Ihre Eier legen Kiebitze in offenen Nestmulden am Boden ab. Das macht sie besonders störungsanfällig – und zu einer leichten Beute für Füchse, Waschbären und Co. Die Jungen, meist vier an der Zahl, sind Nestflüchter, die ihr Nest kurz nach dem Schlupf verlassen. Nach etwa vier Wochen sind sie flugfähig und kurz darauf selbstständig. Jedoch kommen bei Weitem nicht alle Eier zum Schlupf, und im Durchschnitt überleben nur rund 60 Prozent der flüggen Jungvögel ihr erstes Lebensjahr.

> Im Herbst ziehen Kiebitze in großen Schwärmen in westlicher oder südwestlicher Richtung, etwa nach Frankreich oder Spanien. Dabei reagieren sie auf die Witterung und weichen bei Eis und Schnee in mildere Regionen aus. Auch nach der Rückkehr ins Brutgebiet kann es so noch einmal zu Rückwärtsbewegungen kommen.

> Kiebitze können über 20 Jahre alt werden. Sie kehren häufig an ihren angestammten Brutplatz zurück, können sich zum Beispiel nach Brutverlusten aber auch über viele Kilometer umsiedeln. Begrenzender Faktor ist dabei der Mangel an geeigneten Brutlebensräumen. Um einen Bestand stabil zu halten, ist ein Bruterfolg von mindestens 0,8 flüggen Jungvögeln pro Brutpaar und Jahr nötig. Wichtigste Schutzmaßnahmen sind daher die Erhaltung und Entwicklung geeigneter Bruthabitate sowie der Schutz der Gelege vor Störungen und Fressfeinden.

> Der kurze Film des Regierungspräsidiums Stuttgart "Eine Insel für den Kiebitz" zeigt, neben der Lebensweise des Vogels, mit welchen Maßnahmen ihm geholfen werden kann.

Info: Abrufbar ist der Film auf der Homepage des RP Stuttgart unter www.rp.baden-wuerttemberg.de