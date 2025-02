Von Ralf Scherer

Walldürn. Nicht ganz so groß wie ein Narrentreffen, aber deutlich größer als in normalen Jahren soll er werden: der Fastnachtsumzug der FG "Fideler Aff" am Sonntag durch die Straßen der Innenstadt. Und so viel steht jetzt schon fest: Vielseitig und kunterbunt wird der Gaudiwurm ebenfalls sein.

Alleine die Walldürner FG marschiert mit 13 Einzelnummern und Gruppen voraus – angefangen beim Standartenträger über die Strohbären und Affen bis hin zu den "Dürmer Klohns", der Odenwälder Trachtenkapelle, den verschiedenen Garden und schließlich dem Prinzenpaar.

Was folgt, ist eine beeindruckende Zahl an Fastnachtsgesellschaften, Vereinen und Gruppen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und den benachbarten Landkreisen Miltenberg, Main-Tauber und sogar Würzburg. Insgesamt 31 Abordnungen, viele davon mit mehreren Gruppen, sind im Programmablauf vorgesehen.

Entsprechend arbeitsintensiv waren die Vorbereitungen in den vergangenen Wochen und Monaten. Zumal die Organisatoren in diesem Jahr Aspekte zu berücksichtigen hatten, die in der Vergangenheit überhaupt keine oder eine weniger zentrale Rolle gespielt haben: die parallel zum Umzug stattfindende Bundestagswahl und verschärfte Sicherheitsmaßnahmen als Folge der Anschläge in Magdeburg, Aschaffenburg und zuletzt in München.

Wie sensibel das Thema Sicherheit zurzeit ist, wurde am vergangenen Donnerstag deutlich. Als Hauptamtsleiter Michael Teichmann und seine Stellvertreterin Paula Schurz bei einem Pressegespräch der Stadtverwaltung und der FG "Fideler Aff" im Alten Rathaus über Sicherheitsmaßnahmen während des Umzugs informierten, war wenige Minuten zuvor in München ein Autofahrer gezielt in eine Menschenmenge gerast.

Um ein ähnliches Szenario am Sonntag in Walldürn zu verhindern, haben die Verantwortlichen der Stadtverwaltung und der FG "geeignete Maßnahmen" getroffen, wie Teichmann erläuterte. Dabei handelt es sich in erster Linie um die Abriegelung von Zufahrtsstraßen entlang des Umzugswegs.

Auf Details wollte Teichmann bewusst nicht eingehen: "Wir wollen die Bevölkerung nicht im Unklaren lassen, aber auch potenziellen Tätern keine Informationen geben." Er versicherte: "Wir sind gut aufgestellt."

Nach Rücksprache mit der Landespolizei bestehe keine konkrete Gefahr. Ein gewisses Restrisiko sei zwar immer vorhanden. "Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht", sagte Teichmann. "Aber wir haben das unseres Erachtens im Griff."

Damit Teilnehmer und Zuschauer – je nach Wetterlage erwarten die Veranstalter bis zu 3000 Schaulustige am Straßenrand – ausgelassen feiern können, sichert die Polizei den Umzug mit verstärkter Präsenz ab. Begleitpersonal an den Wägen achtet wie in den Jahren zuvor darauf, dass sprichwörtlich niemand unter die Räder kommt.

Damit sich Narren und Wähler nirgends ins Gehege kommen und Zugänge zu den Wahllokalen nicht beeinträchtigt werden, hat die FG den Umzugsweg in Absprache mit der Stadtverwaltung und dem Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn modifiziert: Die Abschluss-Party findet nicht wie in den Vorjahren auf dem Schlossplatz, sondern wie in früheren Zeiten im Foyer und vor der Nibelungenhalle statt.

Außerdem verständigten sich die Behörden und die Verantwortlichen der FG auf einen anderen Verlauf der Strecke: Nach der Aufstellung in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße ziehen die Narren durch die Hauptstraße, wo Karl-Heinz Sahner vor dem Alten Rathaus die jeweiligen Gruppen anmoderiert.

Weiter geht es durch die Adolf-Kolping-Straße und die Friedrich-Ebert-Straße, bis sich der Umzug am Ende der Ostpreußenstraße auflöst. Von dort aus gelangen die Narren ausschließlich zu Fuß über die Ringstraße und den Theodor-Heuss-Ring zur Nibelungenhalle. Sämtliche Fahrzeuge müssen nach links in die Ringstraße abbiegen und die Innenstadt verlassen.

Dadurch will die Stadtverwaltung sicherstellen, dass Wahlberechtigte ihre Stimmen in den Wahllokalen in der Stadtbibliothek und im Verwaltungsgebäude Schloss (Zufahrt über Blumenstraße und Obere Vorstadtstraße) möglichst ungestört abgeben können und den Umzugsweg nirgends kreuzen müssen. "Eine hohe Wahlbeteiligung wollen wir ja alle", betonte Michael Teichmann. Wie Bürgermeister Meikel Dörr und FG-Vorsitzender Falko Günter zeigte sich auch der Hauptamtsleiter überzeugt, dass es möglich ist, sämtliche Aspekte unter einen Hut zu bringen.

Gewisse Einschränkungen müssen aber mindestens die Anwohner entlang des Umzugswegs hinnehmen. Weil die Strecke von 12.30 bis circa 16.30 Uhr für den motorisierten Verkehr vollständig gesperrt ist, können sie ihre Anwesen während dieses Zeitraums nicht mit dem Auto verlassen und müssen die Stimmabgabe entsprechend planen. Zu Fuß sind die Wahllokale über sämtliche innerörtlichen Straßen jederzeit erreichbar.

Wer die Möglichkeit der Briefwahl nutzt, muss sich diesbezüglich keine Gedanken machen. Von etwas mehr als 9000 Wahlberechtigten in Walldürn haben zwischenzeitlich rund 3000 ihre Stimme bereits auf diesem Weg abgegeben. "Von Wahl zu Wahl werden es mehr", erklärte Michael Teichmann. Um auch darauf vorbereitet zu sein, hat die Verwaltung vier Briefwahlvorstände eingerichtet und sowieso sämtliche Wahlhelfer für ihre bevorstehende Aufgabe unter besonderen fastnachtlichen Bedingungen geschult.

Um den Zugang zum Wahllokal im Schloss zu gewährleisten, verläuft der Fastnachtsumzug am Sonntag durch die Friedrich-Ebert-Straße und die Ostpreußenstraße.

1. FG "Fideler Aff" Walldürn,

2. FG "Lustige Vögel" Schweinberg,

3. "Bülfemer Kabuckler" Pülfringen,

4. Faschingsfreunde Zittenfelden,

5. "Affenbande" Neubrunn,

6. FG "Schneeberger Krabbe",

7. Kommando Vollsuff Helmstadt,

8. Elferrat der Stadt Osterburken,

9. Morrehexe Buchen,

10. Narrenzunft Elementis Odenwald,

11. DLRG Walldürn,

12. FG "Heeschter Berkediebe" Hainstadt,

13. FG "Rouscheberger Milchsäuli" Rosenberg,

14. FG "Stedemer Beesche" Waldstetten,

15. Karnevalsgesellschaft Königshofen "die Schnocke",

16. FG "Aaldemer Dunder" Altheim,

17. KLJB Steinbach,

18. "Zimmerner Hore" Grünsfeld,

19. FG "Bischemer Kröten" Tauberbischofsheim,

20. FGH 70 "Höpfemer Schnapsbrenner" Höpfingen,

21. KKK Königheim und Impfingen,

22. FG Külsheimer Brunnenputzer,

23. SV Richelbach,

24. "Lazy Bones" Boxberg,

25. FG "Hordemer Wölf" Hardheim,

26. Carneval Club Amorbach,

27. Trommelgruppe "Heescht” Hainstadt,

28. FG "Hettemer Fregger" Hettingen,

29. Bauwagen Hambrunn,

30. Wagenbau "May 63" Schippach,

31. "Heppdieler Deifel" Pfohlbach.