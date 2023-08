Walldürn. (pm) Seit Sonntag hat auf dem Aussiedlerhof Stolz in der Altheimer Straße das Maislabyrinth wieder seine Tore geöffnet. Auf 20 000 Quadratmetern Ackerfläche wurde ein Irrgarten mit einer rund eineinhalb Kilometer langen Wegstrecke angelegt. Aus der Luft betrachtet, ist das Motiv zum Thema "Vom Korn zum Brot" gut zu erkennen.

Das Anlegen eines solchen Irrgartens aus Maispflanzen ist nicht nur eine kleine Wissenschaft für sich, sondern auch ein ordentliches Stück Arbeit. Erst wurde das Feld abgesteckt, anschließend die Wege freigemacht, indem die noch kleinen Pflänzchen von Hand herausgehackt wurden. Im Labyrinth sind verschiedene Stationen versteckt: vier Kästen mit jeweils verschiedenfarbigen Stempeln sowie Stationen zum Thema. Dieses Jahr sollen Getreidekörner dem richtigen Getreide zugeordnet werden. Wer seinen Laufzettel richtig ausfüllt, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Am Ende der Saison werden die Gewinner gezogen.

Durch die anhaltende Trockenheit war es bis zwei Wochen vor dem geplanten Saisonstart noch nicht sicher, ob das Labyrinth für Besucher überhaupt öffnen kann – denn in einem Irrgarten, in dem sich alles überblicken lässt, kann man sich schwer verirren. Dank der starken Regenfälle hat der Mais jedoch inzwischen die benötigte Höhe erreicht, und so steht einem naturverbundenen, biologisch abbaubaren Freizeitspaß für die ganze Familie nichts mehr im Wege.

Geöffnet ist das Maislabyrinth bis 10. September jeweils mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr. An den Sonntagen werden Kaffee und Kuchen angeboten. Weitere Informationen und Anfragen für Besuche außerhalb der Öffnungszeiten: Tel. 06282/939666, E-Mail: stolz-wallduern@t-online.de.